"Здесь минута равняется годам": бойцы ТРО ВСУ показали бои за Бахмут (видео)

В 251 батальоне ТРО ВСУ опубликовали кадры боевых действий в Донецкой области. ВС РФ описали как коварного и оснащенного противника.

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Бои в городе Бахмут в Донецкой области продолжаются. Россия не жалеет снарядов и своих армейцев для достижения военных целей. Об этом сообщили в соцсетях 251 батальона ТРО ВСУ.

"Еще один день борьбы за город-крепость Бахмут. Город, где проведенная минута равняется годам, а бои за каждую позицию можно сравнивать с полноценными спецоперациями", — рассказали военные.

В батальоне заверили, что бойцы, несмотря на усталость, дают отпор российским захватчикам, и отметили их коварство.

"Наш враг оснащен, коварен и не жалеет ни боеприпасов, ни жизней своих. Но бойцы 251 батальона достойно дают отпор и, несмотря на истощение, держат строй", — говорится в посте.

Напомним, 11 апреля аналитики сообщили, что украинский экипаж на Бахмутском направлении специально уничтожил трофейную технику — танк Т-80БВМ "Зайка". Российским оккупантам удалось повредить его, так что защитники решили поджечь машину, чтобы она не досталась врагу.

Вчера, 12 апреля, в ГПСУ рассказали, что пограничники уничтожили в Бахмуте 7 штурмовиков из вражеской ЧВК "Вагнер". Еще 12 наемников получили ранения, остальные скрылись.

В Украину прибыла вторая партия бронетранспортеров Kirpi, первую украинские защитники получили еще в 2022 году. В общей сложности для ВСУ было заказано 200 таких БТР.