Бои за Бахмут: ВСУ показали, как уничтожают российских оккупантов (фото, видео)

Украинские военные уничтожили склад боекомплектов противника и российских оккупантов, которые обосновались между многоэтажками в городе. Журналист Андрей Цаплиенко предположил, что военные могли использовать "умные бомбы" JDAM.

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Украинские военные показали, как с помощью тактической авиации сдерживают оккупантов в Бахмуте. Соответсвующее видео было опубликовано в сети во вторник, 25 апреля, на фейсбук-странице "Армия дронов".

На кадрах видео показана общая работа 77-й отдельной аэромобильной бригады совместно с тактической авиацией.

В Бахмуте с помощью бомб военные ликвидировали склад боекомплектов ВС РФ, а также живую силу противника. Российские военные пытались избежать обстрела, прячась в некогда жилых кварталах города.

Предположительно ВСУ могли использовать "умные бомбы" JDAM, которые взяли на вооружение еще в марте.

Какое оружие использовали ВСУ в Бахмуте

По словам украинского журналиста Андрея Цаплиенко, опубликованное видео может быть первым, на котором зафиксировано использование Вооруженными силами Украины Joint Direct Attack Munition. Их называют еще "умными" бомбами.

Joint Direct Attack Munition: что известно об этой авиабомбе

JDAM — это высокоточные планирующие авиабомбы американской фирмы Boeing.

Представляет собой комплект оборудования на основе GPS, позволяющий использовать свободнопадающие бомбы как всепогодные корректируемые боеприпасы. Их неофициально называют "умными авиабомбами".

JDAM выглядят как комплект из крыльев, крепящихся в средней части бомбы, и хвостового блока, имеющего управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать. Там же находится и компьютер с навигационным оборудованием.

"Умные авиабомбы" используют вооруженные силы США, Польши, Германии, Израиля, Турции, Нидерландов и еще целого ряда стран.

А украинские военные, по информации СМИ, получили для борьбы с противником разновидность авиабомбы JDAM-ER. О фактической передаче ВСУ американских боеприпасов писала иностранная пресса.

JDAM-ER, в отличие от JDAM, может поражать более удаленные цели. Для JDAM-ER характерно использование модуля с крылом, который монтируется на корпусе бомбы. После сброса с носителя крыло раскрывается и обеспечивает планирующий полет к цели.

"Умные авиабомбы" JDAM-ER, работу с которыми 25 апреля показали украинские военные Фото: DVIDS/James Hodgman

Напомним, 31 марта спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о том, что украинская авиация уже использует умные бомбы JDAM. По его словам, эти бомбы имеют не большую мощность, но чрезвычайно высокоточны. Для успеха на фронте необходимо большее их количество.

А 16 марта Фокус писал о том, как работают "умные" бомбы JDAM и почему для ВС РФ они станут огромной проблемой. Благодаря выдвижным крыльям, способны бить по целям на расстоянии более 70 км.