Бої за Бахмут: ЗСУ показали, як знищують російських окупантів (фото, відео)

Українські військові знищили склад боєкомплектів противника та російських окупантів, які влаштувалися між багатоповерхівками у місті. Журналіст Андрій Цаплієнко припустив, що військові могли використовувати "розумні бомби" JDAM.

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Українські військові показали, як за допомогою тактичної авіації стримують окупантів у Бахмуті. Відповідне відео було опубліковано у мережі у вівторок, 25 квітня, на фейсбук-сторінці "Армія дронів".

На кадрах відео показано роботу 77-ї окремої аеромобільної бригади спільно з тактичною авіацією.

У Бахмуті за допомогою бомб військові ліквідували склад боєкомплектів ЗС РФ, а також живу силу супротивника. Російські військові намагалися уникнути обстрілу, ховаючись у колись житлових кварталах міста.

Імовірно, ЗСУ могли використовувати "розумні бомби" JDAM, які взяли на озброєння ще в березні.

Яку зброю використовували ЗСУ у Бахмуті

За словами українського журналіста Андрія Цаплієнка, опубліковане відео може бути першим, на якому зафіксовано використання Збройними силами України Joint Direct Attack Munition. Їх називають ще "розумними" бомбами.

Joint Direct Attack Munition: що відомо про цю авіабомбу

JDAM — це високоточні авіабомби американської фірми Boeing.

Є комплектом обладнання на основі GPS, що дозволяє використовувати вільнопадаючі бомби як незалежні від погодніх умов коректовані боєприпаси. Їх неофіційно називають "розумними авіабомбами".

JDAM виглядають як комплект з крил, що кріпляться в середній частині бомби, та хвостового блоку, що має кероване оперення, що дозволяє бомбі маневрувати. Там же знаходиться комп'ютер з навігаційним обладнанням.

"Розумні авіабомби" використовують збройні сили США, Польщі, Німеччини, Ізраїлю, Туреччини, Нідерландів та ще цілої низки країн.

А українські військові, за інформацією ЗМІ, отримали для боротьби із противником різновид авіабомби JDAM-ER. Про фактичну передачу ЗСУ американських боєприпасів писала іноземна преса.

JDAM-ER, на відміну від JDAM, може вражати більш віддалені цілі. Для JDAM-ER характерним є використання модуля з крилом, який монтується на корпусі бомби. Після скидання з носія крило розкривається та забезпечує плануючий політ до мети.

"Розумні авіабомби" JDAM-ER, роботу з якими 25 квітня показали українські військові Фото: DVIDS/James Hodgman

Нагадаємо, 31 березня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про те, що українська авіація вже використовує розумні бомби JDAM. За його словами, ці бомби мають не більшу потужність, але надзвичайно високоточні. Для успіху на фронті потрібна більша їх кількість.

А 16 березня Фокус писав про те, як працюють "розумні" бомби JDAM і чому для ЗС РФ вони стануть величезною проблемою. Завдяки висувним крилам, здатні бити за цілями на відстані понад 70 км.