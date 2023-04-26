"Ризикують літаками": командир роти "Ахіллес" оцінив ситуацію у Бахмуті (відео)

У Бахмуті триває активна оборона та знищення ударно-штурмового потенціалу російських військ.

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Оборона Бахмута дозволяє залишити російську армію без ударно-штурмового потенціалу, а також утримує їхній резерв. Про це розповів у ефірі "Радіо Свободи" Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес", яка входить до складу 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Він зазначив, що ситуація у місті залишається складною. Місто й надалі є основним напрямком зосередження зусиль загарбницьких військ. Почастішали й випадки застосування бойової авіації, оскільки йдуть важкі стрілецькі бої у міській багатоповерховій забудові та інфраструктурі населеного пункту. Росіяни сподіваються авіацією вирішити свої завдання щодо захоплення міста у Донецькій області.

"Противник успіху не має", – заявив Юрій.

Федоренко не дав ствердну відповідь щодо того, чи потрібно відходити від Бахмута. Він спрогнозував, що відбудеться у такому разі.

"Противник вийде на певні позиції, де займе статичну оборону", – пояснив військовий.

Командир роти "Ахіллес" вважає, що у разі захоплення руїн міста у росіян будуть колосальні резерви в живій силі, а також у броньованій техніці, артилерійських засобах, в БПЛА і в усьому іншому. Все це дозволяє поновити ударно-штурмові дії. З його слів, ворог розуміє, що Слов’янськ та Краматорськ мають три-чотири лінії оборони та безпеки, і на цьому напрямку ніяких успіхів у росіян точно не буде.

"Зараз йде активна оборона і знищення ударно-штурмового потенціалу противника, утримання його резерву", – додав захисник із 92-ої бригади.

Нагадаємо, командир батальйону "Сила свободи" Нацгвардії розповів, що ворог застосовує артилерію і знищує свій особовий склад у Бахмуті. Російські окупанти на відміну від Сил оборони не бояться застосовувати у Бахмуті артилерію, знаючи, що цілять по своїх же. Ворог зовсім не звертає увагу на власні втрати.