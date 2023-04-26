"Рискуют самолетами": командир роты "Ахиллес" оценил ситуацию в Бахмуте (видео)

В Бахмуте продолжается активная оборона и уничтожение ударно-штурмового потенциала российских войск.

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Оборона Бахмута позволяет оставить российскую армию без ударно-штурмового потенциала, а также удерживает их резерв. Об этом рассказал в эфире "Радио Свободы" Юрий Федоренко, командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", входящей в состав 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Он отметил, что ситуация в городе остается сложной. Город и дальше является основным направлением сосредоточения усилий захватнических войск. Участились и случаи применения боевой авиации, поскольку идут тяжелые стрелковые бои в многоэтажной городской застройке и инфраструктуре населенного пункта. Россияне надеются авиацией решить свои задачи по захвату города в Донецкой области.

"Противник успеха не имеет", – заявил Юрий.

Федоренко не дал утвердительного ответа о том, нужно ли отходить от Бахмута. Он спрогнозировал, что произойдет в этом случае.

"Противник выйдет на определенные позиции, где займет статическую оборону", – объяснил военный.

Командир роты "Ахиллес" считает, что в случае захвата развалин города у россиян высвободятся колоссальные резервы в живой силе, а также в бронированной технике, артиллерийских средствах, в БПЛА и всем остальном. Все это позволяет возобновить ударно-штурмовые действия. По его словам, враг понимает, что у Славянска и Краматорска есть три-четыре линии обороны, и в этом направлении никаких успехов у россиян точно не будет.

"Сейчас идет активная оборона и уничтожение ударно-штурмового потенциала противника, удержание его резерва", – добавил защитник из 92-й бригады.

Напомним, командир батальона "Сила свободы" Нацгвардии рассказал, что враг применяет артиллерию и уничтожает свой личный состав в Бахмуте. Российские оккупанты в отличие от Сил обороны не боятся применять в Бахмуте артиллерию, зная, что целят по своим же. Враг совсем не обращает внимания на собственные потери.