"М'яса ще багато": ЗСУ готують сюрприз для окупантів у Бахмуті (відео)

Командир бригади "Едельвейс" заявив, що в Бахмуті важка ситуація. Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, використовуючи артилерію та штурмові групи.

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Українські війська готують "сюрприз" для російських окупантів у Бахмуті. Про це розповів командир гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Сили оборони України не мають наміру залишати Бахмут. Ба більше, вони готові активно оборонятися.

"Про виведення наших військ з Бахмута 100% не йдеться. Ми активно обороняємося, можна сказати, що готуємо невеликий сюрприз для ворога. Нехай це поки що залишається таємницею", — зазначив він.

За словами Шандиби, у місті важка ситуація. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, проте їм не виходить. Хоча для цього росіяни використовують артилерію та піхоту.

"Дорогу життя", яка поєднує Бахмут і наші позиції з нашим тилом, ми тримаємо. За неї йдуть активні бої. Росіяни намагаються її забрати, перерізати нам логістику. Але сили нашої оборони тримають її", — сказав Шандиба.

Він також зазначив, що російські сили мають ще багато військових. Їх кількість не можна недооцінювати. Військовий спростував чутки про те, що "вагнерівці" почали залучати до участі у бойових діях жінок.

"Жінки не зустрічалися, але їм вистачає і їхніх чоловіків. У них населення велике, тому "м'яса" вистачає", — наголосив військовий.

Микита Шандіба про оборону Бахмута

Нагадаємо, що командир роти "Ахіллес" Юрій Федоренко оцінив ситуацію в Бахмуті. Місто й надалі є основним напрямом зосередження зусиль загарбницьких військ. Почастішали й випадки застосування бойової авіації, оскільки точаться важкі стрілецькі бої у багатоповерховій міській забудові та інфраструктурі населеного пункту.

Крім того, захисники Бахмута показали, як пересуваються містом. На відео можна побачити, що під постійним артилерійським обстрілом лише туман дозволяє бійцям змінити локацію в зруйнованому місті Донецької області.