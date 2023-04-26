Против Украины Россия бросила в 48 бригад и 122 полка: Military Media Center о намерениях РФ
Российские оккупанты в ближайшее время сосредоточат свои усилия на ведении наступательных действий, чтобы вытеснить Силы обороны из важных центров Донецкой области.
ВС РФ направляют усилия для выхода на административную границу Донецкой области, а также на содержание под контролем временно оккупированных территорий. Для этого российская армия усилила свою сухопутную группировку еще одним полком. Об этом сообщают в Military Media Center.
"Долгосрочные планы Кремля, по имеющейся информации, остаются неизменными – силовым путем склонить руководство Украины к переговорам. Для этого оккупанты в ближайшее время сосредоточат свои усилия на ведении наступательных действий с целью вытеснения Сил обороны из важных центров Донецкой области", — говорится в сообщении.
По информации аналитиков, враг продолжит штурм Бахмута, пока не установит полный контроль над городом, а также попытается захватить Авдеевку и Марьинку.
Также ВС РФ продолжат держать под угрозой массированных ракетных ударов объекты гражданской и военной инфраструктуры Украины.
"Россия не отказывается от планов уничтожения Украины как самостоятельного государства. По последним данным, к боевым действиям против Украины РФ бросила в 48 бригад и 122 полка, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований. Всего против украинских войск враг использует около 369 тысяч человек личного состава и около 5 900 единиц тяжелого вооружения", — говорится в сообщении.
Напомним, что в России заявили о планах запустить серийное производство ударного беспилотника С-70 "Охотник". Первый образец этого летательного аппарата был создан в декабре 2022 года, но для выпуска дронов необходимо модернизировать оборудование завода, заявил губернатор Новосибирской области Сергей Семка.
Потери у российских оккупантов в апреле сократились на 30%. Специалисты британской разведки отмечают, что это связано с тем, что попытка зимнего наступления российской армии достигла своего пика, а сейчас ВС РФ ведут подготовку к контрнаступлению ВСУ.