Армия потратила $94 млн на "боевых комаров": зачем военным столько дронов (видео)

Американские военные хотят испытать все возможности крохотных БПЛА на своем полигоне в Мэриленде.

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Пентагон подписал контракт на поставку экспертам армии США по разведке и наблюдению небольших беспилотников Black Hornet 3 от норвежской компании Teledyne FLIR LLC, сообщает Military Aerospace Electronics. С помощью этих крошечных БПЛА бойцы армии США и спецподразделения смогут незаметно обнаруживать и отслеживать угрозы, расположенные прямо в густой застройке.

Большое количество дронов на такую сумму было закуплено для того, что бы армия США и ее отдельные подразделения смогли быстро овладеть разведывательным функционалом этих миниатюрных беспилотников и использовать их в боевых условиях.

Black Hornet 3 – это маленький персональный дрон, который обеспечивает любого солдата-пехотинца личным устройством разведки боевой ситуации благодаря устанавливаемым камерам видимого света и инфракрасными камерами.

В условиях городских боев Black Hornet 3 просто незаменим. Фото: FLIR

Миниатюрный дрон имеет размер с ладонь обычного человека, его длина всего 16 см, а вес 33 г. Black Hornet 3 оснащен тремя камерами, которые передают видео в режиме реального времени на портативный контроллер. БПЛА может летать до 25 мин. на расстояние до 2 км от оператора и работать при температуре от -10 до +43 градусов при скорости ветра до 10 м/с.

Карманные БПЛА представляют собой перспективное направление в развитии беспилотной авиации. Они позволяют повысить эффективность и безопасность военных операций, снизить затраты и риски для жизни солдат. Однако у маленьких дронов есть свои сложности и ограничения. Они требуют высокого уровня автономности, надежности, защиты от помех и взлома.

Тактические возможности Black Hornet 3.

Ранее Фокус писал, что украинские военные в восторге от дронов Black Hornet, но утверждают, что полностью заменить Mavic они не могут.