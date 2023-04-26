Армія витратила $94 млн на "бойових комарів": навіщо військовим стільки дронів (відео)

Американські військові хочуть зазнати всіх можливостей крихітних БПЛА на своєму полігоні в Мериленді.

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Пентагон підписав контракт на постачання експертам армії США з розвідки та спостереження невеликих безпілотників Black Hornet 3 від норвезької компанії Teledyne FLIR LLC, повідомляє Military Aerospace Electronics. За допомогою цих крихітних БПЛА бійці армії США та спецпідрозділи зможуть непомітно виявляти та відстежувати загрози, розташовані прямо у густій забудові.

Велика кількість дронів на таку суму була закуплена для того, щоб армія США та її окремі підрозділи змогли швидко опанувати розвідувальний функціонал цих мініатюрних безпілотників і використовувати їх у бойових умовах.

Black Hornet 3 – це маленький персональний дрон, який забезпечує будь-якого солдата-піхотинця особистим пристроєм розвідки бойової ситуації завдяки камерам видимого світла, що встановлюються, та інфрачервоними камерами.

В умовах міських боїв Black Hornet 3 просто незамінний. Фото: FLIR

Мініатюрний дрон має розмір з долоню звичайної людини, його довжина всього 16 см, а вага 33 р. Black Hornet 3 оснащений трьома камерами, які передають відео в режимі реального часу на портативний контролер. БПЛА може літати до 25 хв. на відстань до 2 км від оператора та працювати при температурі від -10 до +43 градусів при швидкості вітру до 10 м/с.

Кишенькові БПЛА є перспективним напрямом у розвитку безпілотної авіації. Вони дозволяють підвищити ефективність та безпеку військових операцій, знизити витрати та ризики для життя солдатів. Однак у маленьких дронів є свої складності та обмеження. Вони вимагають високого рівня автономності, надійності, захисту від перешкод та злому.

Тактичні можливості Black Hornet 3

Раніше Фокус писав, що українські військові у захваті від дронів Black Hornet, але стверджують, що повністю замінити Mavic вони не можуть.