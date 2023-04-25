Потери ВС РФ в апреле снизились на 30%: в британской разведке назвали причину

По словам аналитиков, с января по март численность российской армии рекордно сокращалась, но сейчас эта тенденция замедлилась. Это может быть связано с будущими событиями на фронте.

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Количество потерь у российских оккупантов в апреле месяцев могло сократиться минимум на 30%. В отчете британской разведки за 25 апреля рассказали о причинах такой инфографики.

Дело в том, что за последний месяц среднесуточный уровень потерь российских оккупантов в Украине стал меньше на 30%. Происходит это после рекордных показателей с января по март.

"Цифры, опубликованные украинским генеральным штабом, предполагают сокращение ежедневных потерь российских войск с 776 в марте до 568 в апреле. Разведка Министерства обороны не может проверить точную методологию Украины, но общая тенденция, вероятно, верна", — говорится в сообщении.

Специалисты британской разведки отмечают, что связано это с тем, по всей видимости, что попытка зимнего наступления российской армии достигла своего пика. Сейчас же они ведут подготовку к контрнаступлению, которое готовится Вооруженными силами Украины. Никто достоверно не знает, когда и где оно начнется, однако это явно пугает российских оккупантов. Они перешли с тактики наступления в тактику обороны.

Количество потерь россиян в апреле существенно снизилось Фото: Минобороны Великобритании

Потери РФ по версии Генштаба: что известно

Согласно обновленной статистике, за последние сутки удалось ликвидировать 690 российских солдат. А вот за все время полномасштабной войны потери противника составляют 187 770 военных.

При этом, цифры могут быть не точными из-за сложности подсчета в зоне боевых действий.

Напомним, 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны продолжат защищать Бахмут и контролировать "дорогу жизни", поскольку захват города приведет к оккупации еще большего числа территорий.