Втрати ЗС РФ у квітні знизилися на 30%: у британській розвідці назвали причину

За словами аналітиків, із січня по березень чисельність російської армії рекордно скорочувалася, але зараз ця тенденція сповільнилася. Це може бути пов'язане з майбутніми подіями на фронті.

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Кількість втрат у російських окупантів у квітні могли скоротитися мінімум на 30%. У звіті британської розвідки за 25 квітня розповіли про причини такої інфографіки.

Справа в тому, що за останній місяць середньодобовий рівень втрат російських окупантів в Україні поменшав на 30%. Відбувається це після рекордних показників із січня по березень.

"Цифри, опубліковані українським генеральним штабом, передбачають скорочення щоденних втрат російських військ із 776 у березні до 568 у квітні. Розвідка Міністерства оборони не може перевірити точну методологію України, але загальна тенденція, ймовірно, правильна", — йдеться у повідомленні.

Фахівці британської розвідки зазначають, що пов'язано це з тим, мабуть, що спроба зимового наступу російської армії досягла свого піку. Зараз вони ведуть підготовку до контрнаступу, який готується Збройними силами України. Ніхто достовірно не знає, коли і де вiн розпочнеться, проте це очевидно лякає російських окупантів. Вони перейшли з тактики наступу до тактики оборони.

Кількість втрат росіян у квітні суттєво знизилася Фото: Міноборони Великобританії

Втрати РФ за версією Генштабу: що відомо

За оновленою статистикою, за останню добу вдалося ліквідувати 690 російських солдатів. А ось за весь час повномасштабної війни втрати супротивника становлять 187 770 військових.

При цьому цифри можуть бути не точними через складність підрахунку в зоні бойових дій.

Нагадаємо, 23 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони продовжать захищати Бахмут і контролювати "дорогу життя", оскільки захоплення міста призведе до окупації ще більшої кількості територій.