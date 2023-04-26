Проти України Росія кинула до 48 бригад та 122 полків: Military Media Center про наміри РФ

Російські окупанти найближчим часом зосередять свої зусилля на веденні наступальних дій, щоб витіснити Сили оборони з важливих центрів Донецької області.

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ЗС РФ скеровують зусилля для виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також на утриманні під контролем тимчасово окупованих територій. Для цього російська армія підсилила своє сухопутне угруповання ще одним полком. Про це повідомляють у Military Media Center.

"Довгострокові плани Кремля, за наявною інформацією, залишаються незмінними – силовим шляхом схилити керівництво України до переговорів. Для цього окупанти найближчим часом зосередять свої зусилля на веденні наступальних дій з метою витіснення Сил оборони з важливих центрів Донецької області", — йдеться в повідомленні.

За інформацією аналітиків, ворог продовжить штурм Бахмута, допоки не встановить повний контроль над містом, а також пробуватиме захопити Авдіївку та Мар’їнку.

Також ЗС РФ продовжать тримати під загрозою масованих ракетних ударів об’єкти цивільної та військової інфраструктури України.

"Росія не відмовляється від планів знищення України як самостійної держави. За останніми даними, до бойових дій проти України РФ кинула до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань. Загалом проти українських військ ворог використовує близько 369 тисяч осіб особового складу та близько 5 900 одиниць важкого озброєння", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Росії заявили про плани запустити серійне виробництво ударного безпілотника С-70 "Мисливець". Перший зразок цього літального апарату створили у грудні 2022 року, але для випуску дронів необхідно модернізувати обладнання заводу, заявив губернатор Новосибірської області Сергій Сьомка.

Втрати у російських окупантів у квітні скоротилися на 30%. Фахівці британської розвідки зазначають, що пов'язано це з тим, що спроба зимового наступу російської армії досягла свого піка, а зараз ЗС РФ ведуть підготовку до контрнаступу ЗСУ.