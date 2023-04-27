Остались только папа и сын: ВС РФ уничтожили в Бахмуте уникальный мурал (фото)

Рисунки с изображением счастливой семьи появились в Бахмуте в августе 2020 года. Это был подарок горожанам ко дню города.

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Российские оккупанты полностью уничтожили мурал в юго-западной части Бахмута. Фотографии с разрушенными от взрыва многоэтажками разместили на своей странице в сети Инстаграм Константин и Влада Либеровы в четверг, 27 апреля.

По словам фотографов, постройки с изображением женщины и девочки больше не существует. Российский авиаудар и множество артиллерийских ударов оставили от дома только гору строительного мусора.

"Один из символов Бахмута – многоэтажка на въезде в город, с муралом, на котором изображена счастливая семья: папа держит на плечах сына, а рядом мать держит дочь. Остались только папа и сын. Именно так они (российские оккупанты, — ред) поступают с нашими семьями", — написали Либеровы.

В практически уничтоженном артиллерией противника Бахмуте нетронутой сохранилась только одна часть мурала Фото: Константин и Влада Либеровы

Муралы в Бахмуте: чем они были уникальны

Первый мурал, который изображал отца, державшего на плечах мальчика с игрушечным самолетом в руке, появился в Бахмуте в августе 2020 года. Его нарисовали на девятиэтажке возле Сквера освободителям Донбасса с памятником-самолетом.

Второй мурал изображал женщину, которая любовалась своей маленькой дочерью.

Оба рисунка были размещены на боковых фасадах девятиэтажек по ул. Чайковского, дом 105 и 107. Ими любовались жители и гости на въезде в город со стороны Константиновки.

Настенные картины назвали "Громада счастливых людей" и "Бахмут — город, открытый для добра".

"Эти два проекта сейчас самые красивые в Украине. У людей на все есть своя точка зрения. Но на семью, детей, животных у всех один взгляд – это мыло. Это что-то свое, родное. Во-вторых, эти муралы очень качественные. На самом деле художников, которые могут добиться такого качества, в Украине немного", — так о картинах на стенах многоэтажек говорила директор творческой группы KAILAS-V Яна Волк, под руководством которой они и были выполнены.

Так муралы, которые жители Бахмута получили в подарок ко Дню города, выглядели до начала войны с Россией Фото: Фото из открытых источников

Битва за Бахмут: что сейчас происходит в городе

Фотографы Либеровы также поделились своими ощущениями после визита в Бахмут, который остается одной из самых "горячих" точек в Украине.

"Город находится под постоянным артиллерийским огнем, который не стихает ни днем, ни ночью, независимо, пасмурная или солнечная погода", — делятся увиденным супруги Либеровы.

Они уточняют, что передвигаться по городу можно только на скорости, потому что любой транспорт – это цель. Вражеские дроны висят всюду и видят все, в Бахмуте сегодня нет безопасных районов.

Константин и Влада Либеровы: что известно об авторах фото из Бахмута

Супруги Либеровы — фотографы из Одессы. Стали популярными в Украине благодаря своим фото в жанре "лавстори". Занимались преподавательской деятельностью. В начале войны в Украине изменили вектор своей работы, сосредоточившись на художественной документалистике: их фотографии с горячих точек Украины.

Напомним, 27 апреля основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники приостановили артиллерийский обстрел Бахмута. По его словам, в прифронтовой город якобы должны прибыть журналисты из США, которым разрешили "спокойно отснять город и уехать". Отдельно Пригожин пригрозил командиру бригады ВСУ, если Силы обороны направят свои резервы в Бахмут.

А в среду, 26 апреля, украинский военный рассказал, как продолжается битва за Бахмут. Командир бригады "Эдельвейс" заявил, что в Бахмуте тяжелая ситуация. Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ, используя артиллерию и штурмовые группы.