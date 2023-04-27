По сирийскому сценарию: в ВСУ рассказали о тактике россиян в Бахмуте (видео)

По словам представителя Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, для оккупантов каждый кирпичик в городе представляет большую ценность, так как здания защищают украинских военных.

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Российские оккупационные войска сосредоточили все свои возможности на Бахмутском направлении, где пытаются уничтожить всю городскую застройку по сирийскому сценарию. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказал представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телеканала FREEДОМ.

Череватый рассказал, что враг фактически неактивен на Лимано-Купянском направлении — за минувшие сутки там было всего одно столкновение. При этом 13 боестолкновений было на Бахмутском направлении. Здесь оккупанты 243 раза обстреляли разными артиллерийскими системами охваченный боями Бахмут Донецкой области. Вместе с тем, Силы обороны уничтожили 113 оккупантов, еще 117 получили ранения. Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить орудие МСТА-Б, четыре БПЛА, четыре полевых склада боеприпасов и три единицы бронетехники.

Как отметил представитель ВСУ, одной из главных задач оккупантов является перерезать пути снабжения к Бахмуту. Однако благодаря постоянной контрбатарейной борьбе украинских артиллеристов, враг не может полностью взять под огневой контроль подъездные пути.

"Также благодаря нашим разведчикам, нашим Силам специальных операций, нашим военным инженерам и автомобилистам, которые делают объездные пути, сегодня есть возможность доставлять в Бахмут боеприпасы, провизию, амуницию, медикаменты и забирать из города наших раненых", — рассказал Череватый.

При этом, как отметил представитель Восточной группировки войск, враг пытается максимально уничтожить жилые помещения, чтобы Силы обороны не могли их использовать в качестве фортификаций.

"Пытается снести максимальное количество помещений по сирийскому сценарию. После — идут малые пехотные группы, которые пытаются закрепиться на той или иной территории. В этом городе каждый кирпич для них представляет ценность, если в человеческом измерении, то просто космическую, потому что потери они несут ежедневно более сотни только убитыми", — рассказал он.

Сергей Череватый также отметил, что Силы обороны ведут войну против оккупантов по новым правилам военной науки и каждый воин знает свои цели и задачи, в отличие от российских солдат.

"Цели и задачи у них меняются очень часто. Прежде всего в зависимости от того, как действуем мы, и от того, насколько им удается хотя бы минимально решить свои проблемы, которые постоянно возникают, начиная с пополнения личного состава, с пополнения техникой. Если посмотреть на количество убитого личного состава, они иногда на 10 км теряют столько личного состава, как некоторые страны в локальных конфликтах за несколько лет или десятилетий. Это несовременная армия, что по типу мышления, что по типу построения военных порядков, по тактике ведения действий, так и по подготовке личного состава", — резюмировал Череватый.

Ситуация в Бахмуте — последние новости

27 апреля сообщалось, что оккупанты полностью уничтожили уникальный мурал в юго-западной части Бахмута. По словам фотографов, постройки с изображением женщины и девочки больше не существует. Российский авиаудар и множество артиллерийских ударов оставили от дома только гору строительного мусора.

Также 27 апреля стало известно, что в боях под Бахмутом погиб украинский военный Тарас Стасишин из Львовской области. У Героя остались супруга Леся, 11-летняя дочь Ангелина и 20-летняя дочь Наталья.

Кроме того, 27 апреля владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наемники якобы приостановили огонь артиллерии в Бахмуте. В прифронтовой город якобы должны прибыть журналисты из США, которым разрешили "спокойно отснять город и уехать". Отдельно Пригожин пригрозил командиру бригады ВСУ, если Силы обороны направят свои резервы в Бахмут.

Также напомним, согласно данным отчета американского Института изучения войны (ISW) от 26 апреля, Росси разместила в Бахмуте сразу несколько частных военных компаний и теперь между ними начинает расти конкуренция. Об этом говорят даже публичные видеообращения наемников к президенту РФ Владимиру Путину. Боевики из газпромовской ЧВК "Поток" утверждали, что хотели подписать контракт с Министерством обороны РФ, но их заставили сотрудничать с ЧВК "Редут".