Ситуация в Бахмуте: ВСУ и ВС РФ достигли паритета в артиллерии, — командование

Украинские артиллеристы соблюдают "артиллерийскую диету", но, как заверяет спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, Силы обороны максимально точно сверяют данные с информацией с беспилотников и качественно поражают цели.

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На Бахмутском направлении украинским воинам удалось добиться паритета в артиллерии благодаря точности работы. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире "Украина 24".

По его словам, у россиян остается математическое преимущество в артиллерии, однако наши защитники продолжают работать максимально точно.

"Мы находимся, грубо говоря, на артиллерийской диете… Наши артиллеристы и ракетчики привыкли к этому, поэтому они максимально точно, максимально сверяют цели с данными беспилотников и пытаются их поражать. И по сути достигают паритета тем, что качественно поражают цели", – сказал Череватый.

Он добавил, что артиллерия на Восточном направлении играет ключевую роль, поскольку вражеская авиация не может быть использована в полной мере из-за работы украинской ПВО.

Спикер Восточной группировки отметил, что за прошедшие сутки оккупанты усилили огневые удары по позициям украинских военных. Всего в Восточной операционной зоне зафиксировано 1145 обстрелов из артиллерии различных калибров и РСЗО.

На Бахмутском направлении зафиксировано:

31 боевое столкновение;

452 обстрела;

5 авиаударов;

уничтожено 125 оккупантов, ранено — 130;

уничтожены 2 пушки;

уничтожены 2 беспилотника "Орлан-10";

уничтожены три полевых склада.

Напомним, 28 апреля Силы специальных операций ВСУ показали, как выполняют одну из боевых задач на территории разрушенного Бахмута. На кадрах можно увидеть полностью разрушенные дома и уличные бои.

27 апреля представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, что российские оккупационные войска сосредоточили все свои возможности на Бахмутском направлении, где пытаются уничтожить всю городскую застройку по сирийскому сценарию.

По данным, изложенным специалистами американского Института изучения войны (ISW) в отчете от 26 апреля, Российская Федерация разместила в Бахмуте сразу несколько частных военных компаний и теперь между ними начинает расти конкуренция.