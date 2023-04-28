Бойцы Сил специальных операций ВСУ показали уличные бои в Бахмуте (видео)

Среди разрушенных российскими захватчиками зданий украинские защитники применяют против врагов стрелковое оружие и другое противотанковое вооружение.

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Силы специальных операций ВСУ и дальше выполняют боевые задания в Бахмуте. В пресс-службе подразделения 28 апреля опубликовали соответствующее видео.

Защитники показали, как выполняют одну из боевых задач на территории разрушенного города. На кадрах можно увидеть полностью разрушенные дома и уличные бои.

Видео снято операторами группы специального назначения при выполнении боевых заданий. Украинские защитники применяют против российских захватчиков стрелковое оружие и другое противотанковое вооружение. Результаты своей работы представители сил специальных операций ВСУ не сообщили.

Напомним, защитники Бахмута показали, как передвигаются по городу под прикрытием тумана. На видео можно увидеть, что под постоянными артиллерийскими обстрелами стихийное явление позволяет бойцам поменять локацию в разрушенном городе Донецкой области. Бойцы используют любую возможность, чтобы безопасно передвигаться по территории разрушенного города. На видео можно увидеть, что туман позволяет украинским защитникам успешно сменить локацию.

Также Вооруженные силы Украины 25 апреля показали, как уничтожают россиян. Украинские военные уничтожили состав боекомплектов врага и российских оккупантов, которые обосновались между многоэтажками в городе. Журналист Андрей Цаплиенко предположил, что украинские военные могли использовать "умные бомбы" JDAM. На кадрах видео показана работа 77-й отдельной аэромобильной бригады совместно с тактической авиацией.

Командир роты "Ахиллес", входящей в состав 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, Юрий Федоренко 26 апреля оценил ситуацию в Бахмуте. Он отметил, что участились случаи применения боевой авиации, поскольку идут тяжелые стрелковые бои в городской многоэтажной застройке и инфраструктуре населенного пункта. Россияне надеются авиацией решить свои задачи по захвату города в Донецкой области.