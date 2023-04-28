Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ показали вуличні бої у Бахмуті (відео)

Серед зруйнованих російськими загарбниками будівель українські захисники застосовують проти ворогів стрілецьку зброю та інше протитанкове озброєння.

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Сили спеціальних операцій ЗСУ й надалі виконують бойові завдання у Бахмуті. У пресслужбі підрозділу 28 квітня опублікували відповідне відео.

Захисники показали, як виконують одне з бойових завдань на території зруйнованого міста. На кадрах можна побачити вщент зруйновані будинки та вуличні бої.

Відео зняте операторами групи спеціального призначення під час виконання бойових завдань. Українські захисники застосовують проти російських загарбників стрілецьку зброю та інше протитанкове озброєння. Результати своєї роботи представники Сил спеціальних операцій ЗСУ не повідомили.

Нагадаємо, захисники Бахмута показали, як пересуваються містом під прикриттям туману. На відео можна побачити, що під постійними артилерійськими обстрілами лише стихійне явище дозволяє бійцям змінити локацію у зруйнованому місті Донецької області. Бійці використовують будь-яку можливість, аби безпечно пересуватися територією зруйнованого міста. На відео можна побачити, що туман дозволяє українським захисникам успішно змінити локацію.

Також Збройні сили України 25 квітня показали, як знищують російських окупантів. Українські військові знищили склад боєкомплектів ворога та російських окупантів, які влаштувалися між багатоповерхівками у місті. Журналіст Андрій Цаплієнко припустив, що українські військові могли використовувати "розумні бомби" JDAM. На кадрах відео показано роботу 77-ї окремої аеромобільної бригади спільно з тактичною авіацією.

Командир роти "Ахіллес", яка входить до складу 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, Юрій Федоренко 26 квітня оцінив ситуацію у Бахмуті. Він зазначив, що почастішали й випадки застосування бойової авіації, оскільки йдуть важкі стрілецькі бої у міській багатоповерховій забудові та інфраструктурі населеного пункту. Росіяни сподіваються авіацією вирішити свої завдання щодо захоплення міста у Донецькій області.