"Саме місце": депутат Держдуми РФ запропонував поховати Пригожина в Бахмуті (відео)

Віталій Мілонов заявив, що поховав би засновника ПВК "Вагнер" там, де він нібито був готовий померти.

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Депутат Державної Думи Російської Федерації Віталій Мілонов запропонував поховати засновника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина в окупованому Бахмуті. Відповідний пост було опубліковано на його офіційному Telegram-каналі 25 серпня.

Російський депутат стверджує, що поховав би Пригожина там, де він сам був готовий померти. На його думку, таким місцем нібито є Бахмут.

"Думаю, що найкраще місце для похорону, можливо, в Бахмуті. Це остання славна точка бійців ПВК "Вагнер", — сказав Мілонов.

Мілонов зазначив, що у Пригожина були "серйозні розбіжності" з місцевою владою, проте, за його словами, "з небіжчиками не воюють". Він також згадав про те, що Володимир Путін схарактеризував Пригожина як "складну людину, яка зробила багато для країни".

"Тому, не думаю, що хтось буде намагатися в Петербурзі всерйоз якісь додаткові політичні моменти включати в похорон. Упевнений, що ніхто не чинитиме опір", — підсумував Мілонов.

Мілонов про Пригожина

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров назвав загибель глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "великою втратою для держави". Він зазначив, що з Пригожиним дружив довго і разом вирішували "складні питання" і навіть вручив Кадирову медаль "Вагнера".

Зі свого боку Олександр Лукашенко наголосив, що не зобов'язувався гарантувати безпеку Євгену Пригожину, коли вмовляв його зупинити "марш справедливості", яким той ішов на Москву. За його словами, ні про що подібне не йшлося.

Тим часом жителі Новосибірська організували в місті стихійний меморіал Євгену Пригожину і Дмитру Уткіну і почали приносити туди квіти. Поруч також пройшов "патріотичний фестиваль".