"Людина складної долі": Путін прокоментував смерть Пригожина та натякнув на його помилки (відео)

Російський лідер повідомив, що Слідчий комітет уже розпочав розслідування авіакатастрофи, і зараз проводяться технічні та генетичні експертизи.

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Президент РФ Володимир Путін висловив співчуття загиблим унаслідок падіння літака у Тверській області, на борту якого міг перебувати засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Про це очільник Кремля сказав на зустрічі з ватажком терористів "ДНР" Денисом Пушиліним.

"Щодо цієї авіакатастрофи, то, перш за все, хочу висловити слова щирого співчуття сім'ям усіх загиблих. Це завжди трагедія", — сказав Путін.

Він заговорив і безпосередньо про самого Пригожина, зазначивши, що той дійсно 23 серпня повернувся з Африки, та зауважив, що слідчий комітет уже розпочав розслідування авіакатастрофи.

"Пригожина я знав дуже давно. Від початку 90-х років. Це була людина складної долі. У нього були серйозні помилки в житті. Він досягав результатів і для себе, і коли я його про це просив. Для спільної справи, як у ці останні місяці", — сказав Путін.

Загибель Пригожина

Нагадаємо, що 23 серпня в Бологівському районі Тверської області Росії розбився літак, який належав Євгену Пригожину. На борту перебували 10 осіб. У ЗМІ з посиланням на очевидців зазначали, що борт збила російська ППО.

Аналітики ISW вважають, що Міноборони РФ і Кремль вели кампанію з розформування ПВК "Вагнер", щоб послабити вплив Пригожина після невдалого заколоту. Вбивство очільника ПВК, судячи з усього, стало фінальною крапкою в знищенні ПВК як незалежної організації.

Раніше повідомлялося, що за інформацією FT, літак Євгена Пригожина збили війська РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має стосунку до того, що сталося з очільником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним у Росії.

На Заході підтверджують той факт, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин загинув унаслідок аварії літака у Тверській області.