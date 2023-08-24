"Коли ми зверталися щодо літаків, не це мали на увазі": Зеленський прокоментував смерть Пригожина

Президент зауважив, що є особи в РФ, які мають безпосередній стосунок до смерті ватажка "вагнерівців".

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має стосунку до того, що сталося з очільником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним у Росії. Про це він заявив під час спільної з Президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза пресконференції у Києві.

"Коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі, а мали на увазі зовсім інше і хотіли підтримки. Хоча, напевно, це також у якомусь сенсі точно допоможе. По-перше, ми не маємо стосунку до цієї ситуації, це точно. Думаю, усі усвідомлюють, хто має стосунок", — сказав він, відповідаючи на запитання щодо загибелі Пригожина.

Падіння літака Пригожина у Тверській області

У Тверській області 23 серпня розбився літак, який належав Євгену Пригожину. Відомо, що на борту окрім самого голови "вагнерівців" перебував його "права рука" — Дмитро Уткін. За даними Grey Zone, борт збила російська ППО. Відомо, що усі 10 осіб, що перебували на борту, загинули.

У росЗМІ породилося кілька версій щодо того, чи перебував на борту літака очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фокус зібрав їх усі в одному матеріалі.

Відомо, що більшість пасажирів літака, що впав, були в базі проєкту "Миротворець". Вони були найманцями ПВК "Вагнер", а також пов'язані з фірмами Євген Пригожина.

За даними білоруського підпілля, ввечері 23 серпня підрозділи ПВК "Вагнер", які перебували у Білорусі, почали згортання частини таборів.

Російська журналістка Ксенія Собчак натякнула на те, що у черзі на ліквідацію після очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина перебуває глава Чечні Рамзан Кадиров.