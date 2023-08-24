"Когда мы обращались по поводу самолетов, не это имели в виду": Зеленский прокомментировал смерть Пригожина

Президент отметил, что есть лица в РФ, которые имеют непосредственное отношение к смерти главаря "вагнеровцев".

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к тому, что произошло с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в России. Об этом он заявил во время совместной с Президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза пресс-конференции в Киеве.

"Когда Украина говорила и обращалась к странам мира относительно самолетов, мы не это имели в виду, а имели в виду совсем другое и хотели поддержки. Хотя, наверное, это также в каком-то смысле точно поможет. Во-первых, мы не имеем отношения к этой ситуации, это точно. Думаю, все осознают, кто имеет отношение", — сказал он, отвечая на вопрос о гибели Пригожина.

Падение самолета Пригожина в Тверской области

В Тверской области 23 августа разбился самолет, который принадлежал Евгению Пригожину. Известно, что на борту кроме самого главы "вагнеровцев" находился его "правая рука" — Дмитрий Уткин. По данным Grey Zone, борт сбила российская ПВО. Известно, что все 10 человек, находившихся на борту, погибли.

В росСМИ породилось несколько версий относительно того, находился ли на борту самолета глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фокус собрал их все в одном материале.

Известно, что большинство пассажиров упавшего самолета были в базе проекта "Миротворец". Онибыли наемниками ЧВК "Вагнер", а также связаны с фирмами Евгений Пригожина.

По данным белорусского подполья, вечером 23 августа подразделения ЧВК "Вагнер", которые находились в Беларуси, начали сворачивание части лагерей.

Российская журналистка Ксения Собчак намекнула на то, что в очереди на ликвидацию после главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина находится глава Чечни Рамзан Кадыров.