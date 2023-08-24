Появился полный список пассажиров: в России официально признали смерть Евгения Пригожина

Известно, что большинство пассажиров упавшего самолета находились в базе проекта "Миротворец". Они были наемниками ЧВК "Вагнер", а также связаны с фирмами Евгений Пригожина.

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На борту разбившегося в Тверской области самолета Embraer — 135 (EBM-135BJ) находился Евгений Пригожин. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram.

Также, как сообщается, на борту разбившегося борта были:

Николай Матусеев;

Дмитрий Уткин;

Валерий Чекалов;

Александр Тотмин;

Евгений Макарян;

Сергей Пропустин.

Среди членов экипажа:

командир Алексей Левшин,

второй пилот Рустам Каримов,

бортпроводник Кристина Распопова.

"Выполнение полета самолета Embraer — 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", — сказано в сообщении.

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Сподвижники Пригожина находятся в базе "Миротворца"

Проект "Миротворец", который занимается сбором данных о людях, совершавших преступления против Украины, пишет, что Дмитрий Уткин был командиром ЧВК "Вагнер".

"Профессиональный военный, до 2013 года – командир дислоцированного в Печорах Псковской области 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады СпН Главного разведывательного управления Минобороны. После увольнения в запас работал в Moran Security Group, частной компании, специализирующейся на охране морских судов в пиратоопасных районах", — говорится в базе данных.

Дмитрий Уткин на "Миротворце" Фото: Миротворец

Также в списке "Миротворца" находится Макарян Евгений Варданович. Сообщается, что он родился в 1985-м году. Был наемников ЧВК "Вагнер", однако больше никакой информации о нем нет.

Макарян Евгений на "Миротвоцре" Фото: Миротворец

В базе данных также есть Пропустин Сергей Александрович. Отмечается, что он был боевиком ЧВК "Вагнер". Занимал должность гранатометчика. Предполагается также, что он был агентом или внештатным сотрудником Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Родился в 1979-м году.

Сергей Пропустин на "Миротворце" Фото: Миротворец

На "Миротворце" также числится Чекалов Валерий Евгеньевич. Сообщается, что он был заместителем Пригожина и отвечал за работу службы безопасности в одной из фирм Пригожина. Родился в 1976-м году. Находится под санкциями Украины.

Как пишет сайт "Матрица свободы", у него был позывной "Ровер". Он занимался снабжением группы наемников. Был генеральным директором фирмы "Нева", которая, в свою очередь, владеет фирмой "ЕВРО ПОЛИС". По словам журналистов, именно "ЕВРО ПОЛИС" является юридическим названием ЧВК "Вагнер". Истинным владельцем был сам Евгений Пригожин.

Валерий Чекалов на "Миротворце" Фото: Миротворец

В базе находится Александр Сергеевич Тотмин. Родился в 1992-м году. Был наемником ЧВК "Вагнер". Другой важной информации о нем нет.

Александр Тотмин на "Миротворце" Фото: Миротворец

О самом главе ЧВК "Вагнер" Евгение Пригожина на сайте "Миротворец" написано, что он соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Известный российский миллиардер, владелец ресторана в Доме правительства и основатель компании "Конкорд". Родился в 1961-м году.

Евгений Пригожин на "Миротворце" Фото: Миротворец

Напомним, 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ упал самолет Embraer Legacy 600, принадлежавший Евгению Пригожину. По данным Grey Zone, его сбила российская ПВО. Все 10 человек, находившихся на борту, погибли.

Также отметим, что у Зеленского отреагировали на гибель Пригожина. По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, демонстративное устранение основателя ЧВК "Вагнер" говорит о том, что его мятеж слишком сильно напугал главу Кремля Владимира Путина.

Кроме того, СМИ сообщили, что в РФ срочно созывают Росгвардию и полицейских. В Ростове-на-Дону готовятся к возможным беспорядкам из-за гибели владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Именно отсюда два месяца назад двинулась колонна наемников, которые едва не вошли в Москву.