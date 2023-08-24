Безліч показників: у західній розвідці підтверджують смерть Пригожина, — NYT

За словами анонімного чиновника, було проведено непублічну оцінку трагедії, внаслідок якої міг померти глава ПВК "Вагнер". Деякі дані вказують, що він дійсно міг бути на борту.

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На Заході підтверджують той факт, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин загинув унаслідок аварії літака у Тверській області. Про це повідомив високопоставлений представник західної розвідки в коментарі The New York Times 24 серпня.

Чиновник відмовився називати своє ім'я і говорив на умовах анонімності. За його словами, після проведення непублічної оцінки існує висока ймовірність того, що Євген Пригожин все ж був на борту літака, який розбився напередодні.

"Чиновник заявив, що рішення ґрунтується на "безлічі показників", які оцінив його уряд", — ідеться в повідомленні.

При цьому, офіційні особи Сполучених Штатів Америки не давали публічно оцінку результатів події.

Після звісток про падіння літака інформацію доповіли в Білий дім. Президент США Джо Байден практично відразу відреагував і заявив, що це було очікувано. При цьому, було зазначено, що точними даними ніхто не володіє.

"Я не знаю точно, що сталося, але я не здивований. У Росії мало що відбувається, за чим би не стояв Володимир Путін. Але я точно не знаю", — йдеться в повідомленні.

Після військового заколоту в червні американський глава держави вже попереджав Євгена Пригожина про те, що йому слід бути обережним і особливо стежити за своїм харчуванням.

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, у Тверській області зазнав аварії бізнес-джет RA-02795, у якому регулярно до цього пересувався власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. За даними Росавіації, на борту перебувало 10 осіб, зокрема Євген Пригожин і Дмитро Уткін. Нікому не вдалося вижити.