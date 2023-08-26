"Самое место": депутат Госдумы РФ предложил похоронить Пригожина в Бахмуте (видео)

Виталий Милонов заявил, что похоронил бы основателя ЧВК "Вагнер" там, где он якобы был готов умереть.

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов предложил похоронить основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в оккупированном Бахмуте. Соответствующий пост был опубликован на его официальном Telegram-канале 25 августа.

Российский депутат утверждает, что похоронил бы Пригожина там, где он сам был готов умереть. По его мнению, таким местом якобы является Бахмут.

"Думаю, что самое место для похорон, может быть, в Бахмуте. Это последняя славная точка бойцов ЧВК "Вагнер", — сказал Милонов.

Милонов отметил, что у Пригожина были "серьезные противоречия" с местными властями, однако, по его словам, "с покойниками не воюют". Он также упомянул о том, что Владимир Путин охарактеризовал Пригожина как "сложного человека, который сделал много для страны".

"Поэтому, не думаю, что кто-то будет пытаться в Петербурге всерьез какие-то дополнительные политические моменты включать в похороны. Уверен, что никто не будет оказывать сопротивление", — заключил Милонов.

Милонов о Пригожине

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "большой потерей для государства". Он отметил, что с Пригожиным дружил долго и вместе решали "сложные вопросы" и даже вручил Кадырову медаль "Вагнера".

В свою очередь Александр Лукашенко подчеркнул, что не обязывался гарантировать безопасность Евгению Пригожину, когда уговаривал его остановить "марш справедливости", которым тот шел на Москву. По его словам, ни о чем подобном не шла речь.

Тем временем жители Новосибирска организовали в городе стихийный мемориал Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину и начали приносить туда цветы. Рядом также прошел "патриотический фестиваль".