"Велика втрата": Кадиров відреагував на загибель Пригожина та збрехав про "гарні" відносини

Очільник Чеченської Республіки вважає, що останнім часом "кухар Путіна" не хотів бачити повну картину того, що відбувається в країні, хоча вони нібито давно товаришували.

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Глава Чечні Рамзан Кадиров назвав загибель очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожна "великою втратою для держави". Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Він зауважив, що з Пригожиним товаришував довго і разом вирішували "складні питання" і навіть вручив Кадирову медаль "Вагнера" "За особливі заслуги".

"Євген Вікторович був дуже активним для своїх років, був важливою персоною державного масштабу. Але останнім часом він або не бачив, або не хотів бачити повну картину того, що відбувається в країні. Я просив його залишити особисті амбіції для справ першочергової державної важливості. Решту можна було вирішити потім. Але такий уже він, Пригожин, зі своїм залізним характером і бажанням добитися свого просто тут і зараз", — написав Кадиров.

Він додав, що Пригожин зробив великий внесок у війну проти України і "цю заслугу у нього не відібрати", а його загибель — велика втрата для держави.

Нагадаємо, що під час заколоту Пригожина Кадиров не підтримав його дії і назвав їх "ножем у спину" та закликав жорстко придушити "заради збереження Росії". За словами голови Чечні, дії ватажка російських найманців Євгена Пригожина — "мерзенна зрада", яка не найкращим чином позначиться на російських солдатах в Україні.

Раніше президент РФ Володимир Путін висловив співчуття загиблим унаслідок падіння літака у Тверській області і назвав Пригожина "людиною складної долі" із серйозними помилками в житті.

23 серпня в Бологівському районі Тверської області Росії розбився літак, який належав Євгену Пригожину. На борту перебували 10 осіб. У ЗМІ з посиланням на очевидців зазначали, що борт збила російська ППО.