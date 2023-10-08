Путин разрушает Россию. Какую цену готов заплатить диктатор за победу над Украиной

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В то время как украинские прорывы российских линий в Кремле вызывают сумятицу в Кремле, Владимир Путин устраивает экономическую войну внутри страны. Поскольку высокие темпы истощения продолжают уничтожать людей и технику, российское правительство заявило, что намерено собрать ошеломляющие 90 миллиардов фунтов стерлингов для оборонного бюджета в следующем году – это в три раза больше, чем в 2021 году.

Поскольку западные санкции глубоко ударили по российской экономике, у Путина нет иных вариантов для сбора денег. Ожидается, что вскоре вступят в силу повышенные налоги внутри страны и единовременные сборы для иностранных компаний, которые все еще достаточно глупы, чтобы вести бизнес в России.

Эти меры, вероятно, будут включать в себя трехкратное повышение налогов на алкоголь и табак наряду с ростом цен на коммунальные услуги, а также "социальные отчисления" на сумму 6,5 миллиардов фунтов стерлингов, которые были компенсированы для многих российских компаний с 2022 года. Между тем, западные компании внесут около миллиарда фунта стерлингов налогов от своих российских операций. Эта цифра, вероятно, упадет, поскольку они оказываются под растущим давлением, вынуждающим их уйти; тем, кто останется, придется заплатить "добровольное пожертвование" в размере 15 процентов от стоимости их деловых интересов в стране.

Тот факт, что Москва прибегает к таким отчаянным мерам, является показателем серьезного финансового кризиса. Получение точных, поддающихся проверке данных о российской экономике оказалось чрезвычайно сложной задачей по понятным причинам; Официальные данные пропитаны оптимистическими утверждениями и откровенным обманом, завышая официальные цифры, предполагая, что все в порядке.

Путину все равно, что случится со страной в результате его военных экспериментов Фото: РИА Новости

Однако трудно скрыть тот факт, что Путину не хватает средств, или что его незаконная война на Украине начинает серьезно ослаблять его правительство. Хотя Китай во главе с Си Цзиньпином оказал помощь, чтобы удержать Россию на ногах, даже полностью покорная Москва не может рассчитывать на щедрость Пекина очень долго.

Эта "дружба без границ" теперь начинает подвергаться серьезным стресс-тестам, поскольку война Путина продолжается безуспешно, а его требования о выделении средств для возмещения растущих потерь продолжаются. Тот факт, что он теперь начинает закручивать гайки против собственного народа, свидетельствует об уменьшении диапазона возможностей, доступных Путину.

Война продвинулась далеко вперед с тех пор, как первые танки двинулись на юг от Беларуси и на запад от Ростова. То, что должно было стать быстрой и легкой победой, превратилось в войну на истощение. Теперь война переносится непосредственно на Москву, поскольку Украина усиливает свои трансграничные нападения на российскую военную инфраструктуру и населенные пункты.

Настроению внутри страны вряд ли поможет серия карательных повышений налогов, направленных на финансирование вооруженных сил, которые не показывают больших успехов на поле боя. Даже если Кремлю удастся увеличить свой оборонный бюджет в следующем году, российская оборонная промышленность не в состоянии быстро увеличить производство в масштабах, необходимых для начала собственного контрнаступления Москвы в следующем году, поскольку слишком много жизненно важных ресурсов практически недостижимо. Москва внесена в черный список.

Тем временем Путин показал, что он вполне готов разрушить свою страну – опустошив ее население, ее вооруженные силы и обанкротив ее экономику – в погоне за победой, которая так и не придет. Он должен понимать, что в какой-то момент население обратится против него.

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