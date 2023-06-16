Борис Джонсон получил новую работу: кем будет работать экс-премьер Великобритании

В новой должности Джонсон будет зарабатывать шестизначную сумму, сообщают в СМИ. Его бывшие коллеги предупреждают новых о возможных проблемах.

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Экс-премьер Великобритании и великий друг Украины Борис Джонсон получил новую должность. Он будет работать в журналистике и вести еженедельную колонку в газете Daily Mail. Об этом сообщает издание POLITICO со ссылкой на бывших коллег Джонсона.

За написание колонки, по словам одного из собеседников издания, Джонсон заработает "очень высокую шестизначную сумму", а эта работа станет первой регулярной журналистской работой Джонсона после ухода из Daily Telegraph в 2019 году.

Другие собеседники издания отмечают, что "звездный колумнист", не исключено, может стать проблемным сотрудником. Бывшие коллеги Джонсона вспоминают о проблемах в совместной работе – мог не вовремя сдавать материалы и иногда был просто неуправляемым.

В видео Daily Mail Джонсон сказал, что колонка, начиная с субботы, "будет именно такой, как я думаю".

"Возможно, мне даже придется освещать политику — но я, очевидно, постараюсь делать это как можно реже, если только мне не придется", — сказал он.

Напомним, что 9 июня экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что уходит с должности депутата Палаты общин из-за результатов расследования, связанного с организацией вечеринок в его резиденции во время локдауна.

19 мая стало известно, что Борис Джонсон в восьмой раз станет отцом. Его нынешняя супруга сообщила о беременности.