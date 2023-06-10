"Ошеломлен и потрясен": Борис Джонсон сложил депутатские полномочия, – BBC

Бывший британский премьер уходит из парламента после скандала с "ковидными" вечеринками. Расследование по этому поводу он назвал "вопиюще предвзятым".

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В пятницу, 9 июня, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сложил депутатские полномочия в связи с результатами расследования, связанного с организацией вечеринок в его резиденции во время локдауна. Об этом сообщает BBC.

Экс-премьер сообщил, что уходит из-за расследования Комитета по привилегиям касательно того, не ввел ли он депутатов в заблуждение из-за "ковидных" вечеринок. По словам Джонсона, это дело хотели использовать, чтобы "изгнать его из парламента".

"Очень грустно покидать парламент, по крайней мере, на данный момент, но больше всего я ошеломлен и потрясен тем, что я могу быть вытеснен, антидемократически, комитетом, возглавляемым и управляемым Гарриет Харман с такой вопиющей предвзятостью", — заявил Джонсон.

Борис Джонсон также раскритиковал собственную партию, призвав бывших коллег снижать налоги для бизнеса и физических лиц не только перед выборами.

"Мы не должны бояться быть должным образом консервативным правительством", — заявил Джонсон.

Напомним, что согласно данным Politico от 23 мая, Борис Джонсон на частном самолете слетал в Даллас, где встретился примерно с двадцатью представителями американских консерваторов, в том числе политиками и представителями индустрий. Его посыл закачался в том, что США должны придерживаться проукраинского курса.

Ранее, 18 мая, мы также сообщали, что Борис Джонсон называл президента Франции Эммануэля Макрона "подхалимом Путина", когда тот ездил в Москву. Бывший директор по коммуникациям Даунинг-стрит Гуто Гарри сказал, что в частных разговорах Джонсон назвал французского лидера "тошнотворным".

Еще мы писали о том, что 3 мая Борис Джонсон раскритиковал позицию российской пропаганды, которая утверждает, что вступление Украины в НАТО может стать провокацией для РФ.