"Выпускайте агента БоДжо": Джонсон убеждал республиканцев поддержать Украину, — СМИ

По словам экс-премьера Великобритании, поддержав Украину, республиканцы сделают ставку на правильную лошадку. Киев победит и нанесет военное поражение Путину.

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На фоне сообщений о том, что в случае победы Республиканской партии на президентских выборах в США 2024 года Украине будет сложнее получать военную помощь, появилась информация и об усилиях, которые предпринимаются, чтобы этому помешать. Об этом пишет Politico.

По данным журналистов, по инициативе представителей проукраинского исследовательского центра британский экс-премьер Борис Джонсон на частном самолете слетал в Даллас (штат Техас), где встретился примерно с двадцатью представителями американских консерваторов, в том числе политиками и представителями индустрий.

Посыл Джонсона был предельно прост: Америка должна придерживаться проукраинского курса.

"Призываю всех придерживаться этой позиции. Вы делаете ставку на правильную лошадку. Украина победит. Они нанесут поражение Путину", — спрогнозировал Джонсон.

По его словам, в долгосрочной перспективе эти вложения окупятся.

"Путина нельзя унижать"

Британский политик не забыл высказаться и о президента Франции Эммануэле Макроне.

"Кажется, это мой друг и коллега Эммануэль Макро сказал, что "Путина нельзя унижать", — сказал Джонсон, грассируя на французский манер, и добавил, что нужно еще очень постараться, чтобы унизить Путина, поскольку это не так уж просто.

"Не думаю, что это наша работа — беспокоиться об эго Владимира Путина, или его политических перспективах, развитии карьеры", — сказал Джонсон.

Бывший британский премьер не впервые выступает перед американскими законодателями от имени Украины. В январе он публично призывал американскую администрацию в Вашингтоне передать Киеву истребители и также провел кулуарную беседу с некоторыми республиканцами.

После этой поездки аналитический Центр анализа европейской политики (CEPA) из Вашингтона решил заручиться поддержкой Джонсона для более масштабной миссии.

По словам руководителя CEPA Алины Поляковой, они хотели расширить границы своей деятельности, выйти за пределы Вашингтона, где все "живут внутри мыльного пузыря", донести проукраинский месседж в регионы, такие как штат Техас, достучаться до скептиков военной поддержки.

"Даллас и Техас — во многом это центр республиканского дискурса", — объяснила Полякова.

Напомним, что Борис Джонсон хотел "начистить рыло" Макрону за критику того, как в Великобритании принимают беженцев.

Также сообщалось, что Джонсон станет отцом в восьмой раз.