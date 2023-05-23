"Випускайте агента БоДжо": Джонсон переконував республіканців підтримати Україну, — ЗМІ

За словами експрем'єра Великобританії, підтримавши Україну, республіканці зроблять ставку на правильну конячку. Київ переможе та завдасть військової поразки Путіну.

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На тлі повідомлень про те, що у разі перемоги Республіканської партії на президентських виборах у США 2024 року Україні буде складніше отримувати військову допомогу, з'явилася інформація і про зусилля, які робляться для того, щоб перешкодити цьому. Про це пише Politico.

За даними журналістів, з ініціативи представників проукраїнського дослідницького центру британський експрем'єр Борис Джонсон приватним літаком злітав у Даллас (штат Техас), де зустрівся приблизно з двадцятьма американськими консерваторами, зокрема політиками та представниками індустрій.

Посилання Джонсона було дуже простим: Америка повинна дотримуватися проукраїнського курсу.

"Закликаю всіх дотримуватися цієї позиції. Ви робите ставку на правильну конячку. Україна переможе. Вони завдадуть поразки Путіну", — спрогнозував Джонсон.

За його словами, у довгостроковій перспективі ці вкладення окупляться.

"Путіна не можна принижувати"

Британський політик не забув висловитися і про президента Франції Еммануеля Макрона.

"Здається, це мій друг і колега Еммануель Макрон сказав, що "Путіна не можна принижувати", — сказав Джонсон, гравуючи на французький манер, і додав, що треба ще дуже постаратися, щоб принизити Путіна, оскільки це не так просто.

"Не думаю, що це наша робота — турбуватися про його, Володимира Путіна, его, або його політичні перспективи, розвиток кар'єри", — сказав Джонсон.

Колишній британський прем’єр не вперше виступає перед американськими законодавцями від імені України. У січні він публічно закликав американську адміністрацію у Вашингтоні передати Києву винищувачі та також провів кулуарну бесіду з деякими республіканцями.

Після цієї поїздки аналітичний Центр аналізу європейської політики (CEPA) в Вашингтоні вирішив заручитися підтримкою Джонсона для більш масштабної місії.

За словами керівника CEPA Аліни Полякової, вони хотіли розширити свою діяльність, вийти за межі Вашингтона, де всі "живуть усередині бульбашки", донести проукраїнський меседж до регіонів, таких як штат Техас, достукатися до скептиків військової підтримки.

"Даллас і Техас — багато в чому це центр республіканського дискурсу", — пояснила Полякова.

Нагадаємо, що Борис Джонсон хотів "начистити рило" Макрону за критику того, як у Великій Британії приймають біженців.

Також повідомлялося, що Джонсон стане батьком в восьмий раз.