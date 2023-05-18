Називав "підлабузником": Джонсон злився на Макрона через поїздки до Путіна, — експомічник

За словами помічника Джонсона, експрем'єр Британії зазвичай не схильний дуже сердитися або використовувати особливо сильні вирази.

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Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон називав президента Франції Еммануеля Макрона "підлабузником Путіна", коли той їздив до Москви. Про це експомічник Джонсона Гуто Гаррі сказав у своєму подкасті, пише Politico.

Колишній директор із комунікацій Даунінг-стріт Гуто Гаррі сказав, що Джонсон лютував через те, що Макрон вів телефонні розмови і їздив до Путіна у Москву.

"На нашій ранковій зустрічі, він почав жорстоку атаку на Еммануеля Макрона", — сказав він, зазначивши, що Джонсон назвав французького лідера "підлабузником Путіна" і запропонував влаштувати "вакханалію з побиттям жаб".

"Борис назвав його в приватних розмовах "тошнотворним", — додав Гаррі.

За словами помічника Джонсона, експрем'єр Британії зазвичай не схильний дуже сердитися або використовувати особливо сильні вирази.

Нагадаємо, що експрем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розкритикував позицію російської пропаганди, яка стверджує, що вступ України до НАТО може стати провокацією для Росії.

Раніше Джонсон підтримав прохання Зеленського до Британії про постачання винищувачів Typhoon. Джонсон посилив тиск на британський уряд, закликаючи відправити винищувачі Eurofighter Typhoon в Україну та підкреслив, що Лондон має поставити Києву ракети більшої дальності, артилерію, більше бронетехніки та літаки.