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Мир Российско-украинская война

Называл "подхалимом": Джонсон злился на Макрона из-за поездок к Путину, — экс-помощник

борис джонсон, эммануэль макрон, путин, москва
Джонсон назвал французского лидера "подхалимом Путина"

По словам помощника Джонсона, экспремьер Великобритании обычно не склонен слишком сердиться или использовать особо сильные выражения.

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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон называл президента Франции Эммануэля Макрона "подхалимом Путина", когда тот ездил в Москву. Об этом экс-помощник Джонсона Гуто Гарри сказал в своем подкасте, пишет Politico.

Бывший директор по коммуникациям Даунинг-стрит Гуто Гарри сказал, что Джонсон свирепствовал из-за того, что Макрон вел телефонные разговоры и ездил к Путину в Москву.

"На нашей утренней встрече он начал жестокую атаку на Эммануэля Макрона", — сказал он, отметив, что Джонсон назвал французского лидера "подхалимом Путина" и предложил устроить "вакханалию с избиением лягушек".

"Борис назвал его в частных разговорах "тошнотворным", — добавил Гарри.

По словам помощника Джонсона, экс-премьер Великобритании обычно не склонен слишком сердиться или использовать особо сильные выражения.

Напомним, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал позицию российской пропаганды, утверждающей, что вступление Украины в НАТО может стать провокацией для России.

Ранее Джонсон поддержал просьбу Зеленского в Британию о поставках истребителей Typhoon. Джонсон ужесточил давление на британское правительство, призывая отправить истребители Eurofighter Typhoon в Украину и подчеркнул, что Лондон должен поставить Киеву ракеты большей дальности, артиллерию, больше бронетехники и самолеты.