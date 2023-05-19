Борис Джонсон станет отцом в восьмой раз

Его жена Кэрри Джонсон отметила, что малыш появится на свет уже через считанные недели.

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Кэрри Джонсон, жена экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, объявила, что их третий ребенок появится на свет уже через несколько недель. Новость она сообщила в Instagram, опубликовав фото с сыном Уилфом и дочкой Роми.

"Новый член команды прибудет всего через несколько недель. Я чувствовала себя довольно измотанной за последние 8 месяцев, но мы не можем дождаться встречи с этим малышом", — написала Кэрри, отметив, что Уилф очень хочет снова стать старшим братом, а Роми пока не догадывается о том, что случится.

Кэрри Джонсон сообщила о третьей беременности

35-летняя Кэрри присутствовала на коронации короля Чарльза вместе с Борисом Джонсоном, однако на ней было свободное синее платье и блейзер, так что о ее беременности никто не догадался.

Борис Джонсон на коронации короля Чарльза с супругой

У пары уже есть двое детей — Уилфред, родившийся в апреле 2020 года, и Роми, родившаяся в декабре 2021 года.

Так что вскоре Борис Джонсон станет отцом восьми детей. Напомним, бывший премьер-министр Великобритании до Кэрри был женат дважды.

От первой жены Аллегры Мостин-Оуэн, с которой он познакомился в Оксфорде, детей у Бориса не было.

От второй жены, Марине Уилер, дочери журналиста и телеведущего сэра Чарльза Уилера, с которой он прожил в браке 25 лет, родились четверо детей: две дочери и два сына.

В 2009 году родилась внебрачная дочь Джонсона от искусствоведа Хелен Макинтайр.

На Кэрри Саймондс Борис Джонсон женился после рождения первенца, в 2021 году на тайной церемонии в Вестминстерском соборе. После они повторили брачные клятвы на роскошной закрытой вечеринке в имении одного из главных спонсоров Консервативной партии Великобритании 76-летнего лорда Бамфорда.

Свадебные фото Кэрри так и не показала.