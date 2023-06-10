"Приголомшений і вражений": Борис Джонсон склав депутатські повноваження, — ВВС

Колишній британський прем'єр залишає парламент після скандалу з "ковідними" вечірками. Розслідування з цього приводу він назвав "кричуще упередженим".

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У п'ятницю, 9 червня, колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон склав депутатські повноваження у зв'язку з результатами розслідування, пов'язаного з організацією вечірок у його резиденції під час локдауну. Про це повідомляє ВВС.

Експрем'єр повідомив, що йде через розслідування Комітету з привілеїв щодо того, чи не ввів він депутатів в оману через "ковідні" вечірки. За словами Джонсона, цю справу хотіли використати, щоб "вигнати його з парламенту".

"Дуже сумно залишати парламент, принаймні, на цей час, але найбільше я приголомшений і вражений тим, що я можу бути витіснений, антидемократично, комітетом, який очолює і керує Гаррієт Харман з такою кричущою упередженістю", — заявив Джонсон.

Борис Джонсон також розкритикував власну партію, закликавши колишніх колег знижувати податки для бізнесу та фізичних осіб не лише перед виборами.

"Ми не повинні боятися бути належним чином консервативним урядом", — заявив Джонсон.

Нагадаємо, що згідно з даними Politico від 23 травня, Борис Джонсон приватним літаком злітав у Даллас, де зустрівся приблизно з двадцятьма представниками американських консерваторів, у тому числі політиками та представниками індустрій. Його посил захитався у тому, що США мають дотримуватись проукраїнського курсу.

Раніше, 18 травня, ми також повідомляли, що Борис Джонсон називав президента Франції Еммануеля Макрона "підлабузником Путіна", коли той їздив до Москви. Колишній директор з комунікацій Даунінг-стріт Гуто Гаррі сказав, що у приватних розмовах Джонсон назвав французького лідера "нудотним".

Ще ми писали, що 3 травня Борис Джонсон розкритикував позицію російської пропаганди, яка стверджує, що вступ України до НАТО може стати провокацією для РФ.