Боги войны. Какая артиллерия нужна ВСУ прямо сейчас, чтобы победить

По мере того, как война переходит в затяжную артиллерийскую дуэль, следует привлекать самые лучшие и надежные системы вооружений. Сложная техника НАТО даст точность, смертоносность и эффективность для успешной борьбы с российскими артиллерийскими системами.

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Пока российские военные отступают, их перемещения выявляют серьезные недостатки в арсенале и возможностях Украины, которые под силу исправить странам-членамм НАТО. Вашингтон уже признал это, а президент Джо Байден одобрил новый пакет вооружений для Украины, включающий артиллерию и более сложные противовоздушные системы, в том числе более сложное и тяжелое оружие и платформы, чем предоставленные ранее. Как профессионал в области обороны, большую часть своей карьеры занимавшийся артиллерией, я очень рад такому решению. Эти системы позволят украинским войскам продолжить борьбу с российской армией.

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Фокус перевел новый текст Майкла Джейкобсона, посвященный вопросу о том, какое вооружение нужно ВСУ прямо сейчас.

Накануне битвы за Донбасс. Какая артиллерия нужна ВСУ, чтобы победить

Похоже, российские войска, потерпевшие неудачу на первом этапе войны, намерены использовать артиллерию и авиабомбы, чтобы причинить как можно больше разрушений на Донбассе. Хотя Украина располагает обширным арсеналом полевой и зенитной артиллерией советских времен, дополненным наплечными пусковыми установками от НАТО, ей не хватает стабильности материально-технического обеспечения и радиуса действия, необходимых для противостояния России на следующем этапе войны. Взаимодействие зенитной артиллерии с артиллерией класса "земля-земля" позволит украинским войскам бороться с самым эффективным оружием России – артиллерией.

Именно в уничтожении российской артиллерии лежит ключ к успеху Украины на следующем этапе войны. В арсеналах членов НАТО и партнеров есть простые в использовании артиллерийские системы, которые позволят Украине поражать российские цели. Некоторые эксперты обеспокоены тем, что Украина будет не в состоянии развернуть и обслуживать такие системы вооружения, но эти опасения не стоит преувеличивать. Хотя после поставки такого оружия понадобится немного времени для обучения и переоснащения, модернизированные украинские батареи и батальоны могут начать действовать уже в мае (если западные политики безотлагательно возьмутся за дело, в чем они, похоже, заинтересованы).

Динамичная кампания: близится битва на Донбассе, Киев по-прежнему под угрозой

Российские войска практически полностью выведены из северных регионов Украины. Наступательные операции России сосредоточены на украинском юге и востоке. Следующая фаза войны, вероятно, станет войной на истощение, сосредоточенной на Донбассе, и нельзя исключать вероятность, что Россия вновь откроет фронт к северу от Киева. Отступая, российские войска оставили после себя множество разрушений. По мере того, как Россия меняет свою позицию, она ведет непрекращающиеся обстрелы населенных пунктов, в первую очередь Мариуполя.

Артиллерия – главное оружие в кампании разрушений, нацеленных на то, чтобы лишить районы базовой инфраструктуры, необходимой для поддержания жизни населения. Артиллерия, авиация и ракеты большой дальности продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре.

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Украинские войска проделали огромную работу, лишив российские ВВС превосходства в воздухе с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов, предоставленных НАТО. С неменьшим успехом они останавливали танки "Джавелинами". Однако у Украины нет эффективных возможностей противостоять длительному артиллерийскому наступлению России. Это повод для беспокойства всех сторонников Украины, ведь Россия может рассчитывать на свои обширные запасы артиллерийских платформ и боеприпасов, которые она, вероятно, использует для разрушений на больших территориях восточной Украины и срыва украинского контрнаступления.

Состояние украинской артиллерии и противовоздушной обороны

За последние восемь лет боевых действий на Донбассе и в первые семь недель российского вторжения украинская армия выжала максимум из своей устаревшей техники, многие единицы которой разрушены, изношены или неэффективны. По мере продолжения кампании эта устаревшая техника будет продолжать выходить из строя и уничтожаться в боях. Логистика и техническое обслуживание усложняется, поскольку в Украине иссякает запас летальных боеприпасов для имеющейся техники. Украинская армия не обладает достаточным потенциалом противодействия ракетам, артиллерии и минометам, особенно важных для защиты радиолокационных систем противодействия огню. Едваа ли не самыми эффективными средствами, которыми располагают украинцы, остаются российские системы ПВО. С-300, подаренная Украине Словакией, – эффективная система дальнего радиуса действия. Но даже с учетом внешней помощи Украина не имеет нужных систем и запаса ракет, чтобы покрыть все свои долгосрочные потребности.

Украинская артиллерия, такая как БМ-21, 2С1 и Д-30, а также средства ПВО вроде SA-6 и SA-13, в основном созданы на основе довольно старых советских, отечественных или региональных технологий. Украина не располагает новейшими технологиями в области самоходных гаубиц. Хотя старые системы полезны для ведения неприцельного огня по местности, новейшие системы НАТО и их боеприпасы быстрее, мощнее и долговечнее. Они позволят Украине делать то, что ей пока что не по силам: быстро определять местоположение артиллерии противника и вести по ней контрбатарейный огонь, а также уничтожать танки и другие бронированные машины не только своими танками и противотанковыми управляемыми ракетами, но и артиллерией.

Кроме того, эти новейшие артиллерийские системы полностью цифровые и интегрированы с высокоточным оборудованием, основанным на внутренних, гироскопических, самонаводящихся устройствах, получающих данные GPS. Их модульные компоненты взаимозаменяемы, что упрощает ремонт. Это важно, поскольку в настоящее время Украина не имеет возможности производить боеприпасы и ремонтные детали, особенно в условиях обстрелов украинских промышленных предприятий Россией. Большинство новых систем требуют относительно короткого периода обучения работе с отдельными системами оружия и боеприпасами. Артиллеристы, уже знающие основы полевого мастерства, смогут с легкостью их использовать.

Больше западного снаряжения для Украины

Пока Россия восстанавливает свои неэффективные маневренные части, большинство ее артиллерийских подразделений остаются в строю и участвуют в боях. Российская артиллерия на Донбассе поражает сотни целей в день, а за время кампании было выпущено более тысячи ракет большой дальности.

Какие конкретные системы стоило бы предоставить Украине?

Швеция производит Archer – колесную самоходную гаубицу с дальностью стрельбы 30 км. Эта система до сих пор производится, а целый батальон орудий (от 12 до 18) можно было бы предоставить немедленно. Она обладает бортовой вычислительной системой управления огнем, автоматически перезаряжается и требует команды всего из трех человек. В то же время Франция производит гаубицу CAESAR II – чрезвычайно мощную колесную самоходную 155-миллиметровую гаубицу, которую можно интегрировать с системами управления НАТО.

[ + – ] Шведская САУ Archer

Эти две гаубичные системы – едва ли не лучшие в мире на сегодняшний день. Они полностью цифровые и могут похвастаться полностью автоматизированными башенными установками, системами энергоснабжения и бортовыми вычислительными системами управления огнем. Это означает, что они могут быстро получить и обработать все данные, необходимые для контрбатарейной стрельбы. За одну огневую операцию такие гаубицы могут выпустить снарядов за целый взвод, а затем сменить позицию менее чем за пять минут, чтобы избежать контрбатарейного ответа со стороны России. Обе эти системы могут стрелять новейшими боеприпасами с сенсорным взрывателем: каждый такой снаряд способен поразить танк, самоходную гаубицу, радарную систему или машину снабжения противника.

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В артиллерийском искусстве умение стрелять, двигаться и снова стрелять – это ключ к выживанию. Обе гаубицы являются высокомобильными колесными системами, построенными на обычных шасси грузовиков Volvo и Tatra, которые быстро перемещаются по дорогам и имеют достаточный радиус действия, чтобы достать российские пушечные артиллерийские системы из относительной безопасности за передовой. Они оснащены системами автоматической зарядки, а время их установки/выдвижения измеряется несколькими минутами. Это обеспечивает высокую скорострельность, что позволяет им выполнять так называемое "многократное одновременное поражение" – одна гаубица может одновременно выпустить от трех до шести снарядов по цели.

Производимая в США High Mobility Artillery Rocket System (высокомобильная артиллерийская ракетная система) также является одной из лучших в мире. Помимо высокой мобильности и цифровых технологий, как у Archer и CAESAR, она может стрелять полным набором сложных реактивных снарядов Guided Multiple Launch Rocket System (управляемой реактивной системы залпового огня), а в перспективе – ракетами большой дальности Precision Strike Missile, когда те будут введены в строй. Эта система и связанные с ней ракеты и снаряды требуют от артиллеристов минимальной подготовки. Чтобы помочь украинской артиллерии, Соединенные Штаты в настоящее время производят дальнобойный высокоточный противоогневой радар Q-53, с которым украинская армия уже успела познакомиться.

Оснащение гаубицами и ракетными установками НАТО дает украинским силам возможность использовать снаряды, ракеты и ракеты НАТО, среди которых лучшие образцы оружия с сенсорным наведением (такие как немецкая SMArt155mm и шведская BONUS), высокоточные ракеты с GPS-наведением и высокоточные боеприпасы большой мощности. Интеграция многоцелевых радаров и контрбатарейного радара Q-53 позволит украинским войскам идентифицировать российские артиллерийские системы, поражать подлетающие снаряды, сбивая их с неба с помощью противоракетных систем НАТО или России, и вести контрбатарейный огонь с использованием боеприпасов с сенсорным взрывателем и ракет с большой площадью действия для уничтожения российских артиллерийских сил. Наконец, Соединенные Штаты должны рассмотреть возможность предоставления Украине системы ПВО Patriot для создания интегрированного комплекса ПВО.

Артиллерийский арсенал: лучшие пушки для Украины

Соединенные Штаты и их союзники также должны поддержать артиллерийский арсенал Украины соответствующей доктриной, материальными средствами и обучением, а также материально-технической поддержкой обслуживания и снабжения. Страны-производители многих артиллерийских систем обладают промышленной базой, позволяющей поставлять запчасти для ремонта и боеприпасы в обозримом будущем. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО часто используют в качестве временной меры логистическую поддержку по контракту. Фактически это означает, что персонал западных оборонных компаний направляется на театр военных действий, включая передовые позиции в зоне конфликта, для выполнения важнейших работ по техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению новых систем вооружений. После недавних войн в Ираке и Афганистане многие специалисты и техники западных оборонных компаний получили опыт работы в зонах боевых действий. Тем временем украинские военнослужащие могут тренироваться и знакомиться с новым оборудованием как на передовых позициях, так и в тылу. Для проведения капитального ремонта и модернизации системы можно будет перенаправить обратно в соседние страны НАТО.

Адаптация и интеграция техники и систем НАТО даст украинской армии преимущества скорости обмена данными, которыми уже пользуются ее партнеры по НАТО. Использованию многих тактических систем можно научиться всего за месяц, поскольку сложнейшие задачи управления огнем выполняются бортовыми компьютерами.

Обучение обслуживанию и ремонту этих сложных систем займет больше времени, но пока специалисты учатся, можно прибегнуть к контрактной логистической поддержке. Применение интегрированного оборудования НАТО позволит странам-членам альянса помогать в определении целей и оценке боевого ущерба, находясь вне зоны боевых действий. Защищенность большей части оборудования НАТО также помешает России собирать разведданные о тактических планах Украины.

Со временем отдельные страны НАТО начали рассматривать возможность самостоятельной поставки различных передовых западных систем вооружения. Ходят слухи, что Словакия рассматривает возможность отправки гаубиц Zuzana II, а немецкий оружейный консорциум Krauss-Maffei Wegmann намекнул на поставку Panzerhaubitze 2000. Обе системы – шаг вперед по сравнению с нынешней украинской техникой. Но такие разрозненные инициативы не учитывают необходимость совместимости контрбатарейных радаров, цифрового формата данных для управления огнем и боеприпасов для этих платформ.

Артиллерийская гонка началась

В последние недели много писали и говорили о необходимости предоставить украинцам оружие, которое можно немедленно применить для остановки российского наступления. Это были мудрые слова, и они достигли своей цели. Поток оружия должен быть непрерывным. Аргумент о том, что более сложное оружие нецелесообразно из-за сопутствующего обучения и последующей логистической поддержки, просто не соответствует действительности, учитывая положение Украины в этой борьбе.

По мере того, как война переходит в затяжную артиллерийскую дуэль, следует привлекать самые лучшие и надежные системы вооружений.

Обучение использованию этих систем не слишком сложное, и его можно пройти в соседних странах НАТО за относительно короткий период времени. Техническое обслуживание и другие задачи выше уровня оператора могут выполнять службы материально-технического обеспечения в оперативной обстановке, а капитальный ремонт – специалисты в соседних странах. Главный вывод состоит в том, что сложная техника НАТО даст точность, смертоносность и эффективность для успешной борьбы с российскими артиллерийскими системами. НАТО уже предоставила сложные системы, такие как Javelin, легкое противотанковое оружие нового поколения, Stinger, Starstreak и Panzerfaust 3. Теперь самое время предоставить Украине технику аналогичного уровня сложности, чтобы добиться успеха на следующем этапе и максимально избежать человеческих страданий и жертв.

[ + – ] Артиллерийская гонка началась Фото: АрміяInform

Именно сейчас – лучший момент для перехода на артиллерию и системы ПВО от НАТО, пока Украина не потеряла набранный темп.

Об авторе

Майкл Джейкобсон – эксперт по вопросам полевой артиллерии и полковник полевой артиллерии, служащий в резерве армии США. Высказанные здесь мнения и взгляды принадлежат автору и не отражают точку зрения резервистов армии США, Министерства обороны или какого-либо органа правительства США.