Байден провел видеопереговоры с ЕС и НАТО из-за наступления ВС РФ в Украине

Целью 2,5-часового совещания было обсуждение неизменной поддержки Украины и ее территориальной целостности, а также эскалации полномасштабной войны.

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Президент США Джо Байден во вторник, 19 апреля, провел видеосовещание с руководством Евросоюза и союзниками по НАТО из-за новой фазы наступления ВС РФ в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По данным журналистов, видеозвонок начался в 15:57 по киевскому времени, а совещание со своими союзниками президент Джо Байден проводил в ситуационной комнате Белого дома.

Целью переговоров было обсуждение неизменной поддержки Украины и ее территориальной целостности, а также эскалации полномасштабной войны, в ходе которой ВС РФ начали новую фазу наступления на Донбассе.

Как отмечает агентство Reuters, в совещании, которое проходило в видеоформате, принимали участие следующие политики:

глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен;

председатель Европейского совета Шарль Мишель;

премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

президент Франции Эммануэль Макрон;

канцлер ФРГ Олаф Шольц;

премьер-министр Италии Марио Драги;

глава правительства Японии Фумио Кисида;

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг;

президент Польши Анджей Дуда;

президент Румынии Клаус Йоханнис;

глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

Пресс-служба Белого дома пока не публиковала официальный пресс-релиз по итогам видеосовещания Джо Байдена с участием европейских политиков и союзников по НАТО.

Журналист Стив Холланд, который освещает деятельность администрации президента США для агентства Reuters, сообщил, что переговоры завершились в 18:21 по киевскому времени.

Напомним, вечером 18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о наступательных действиях ВС РФ на Донецком и Слобожанском направлениях. По данным военного командования, российские военнослужащие пытаются установить контроль над рядом населенных пунктов на Востоке Украины.

Также Фокус в своей статье разбирался, почему на фоне эскалации полномасштабной войны американские политики не спешат с официальным визитом в Украину.