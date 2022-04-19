UA
UA
Разделы
Материалы
Мир Российско-украинская война Битва за Донбасс

Байден провел видеопереговоры с ЕС и НАТО из-за наступления ВС РФ в Украине

1133
Джо Байден переговоры США НАТО союзники видеосовещание вторжение ВС РФ наступление
Фото: РИА Новости | Джо Байден провел переговоры с ЕС и НАТО из-за наступления ВС РФ в Украине

Целью 2,5-часового совещания было обсуждение неизменной поддержки Украины и ее территориальной целостности, а также эскалации полномасштабной войны.

Президент США Джо Байден во вторник, 19 апреля, провел видеосовещание с руководством Евросоюза и союзниками по НАТО из-за новой фазы наступления ВС РФ в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным журналистов, видеозвонок начался в 15:57 по киевскому времени, а совещание со своими союзниками президент Джо Байден проводил в ситуационной комнате Белого дома.

Целью переговоров было обсуждение неизменной поддержки Украины и ее территориальной целостности, а также эскалации полномасштабной войны, в ходе которой ВС РФ начали новую фазу наступления на Донбассе.

Как отмечает агентство Reuters, в совещании, которое проходило в видеоформате, принимали участие следующие политики:

  • глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен;
  • председатель Европейского совета Шарль Мишель;
  • премьер-министр Канады Джастин Трюдо;
  • президент Франции Эммануэль Макрон;
  • канцлер ФРГ Олаф Шольц;
  • премьер-министр Италии Марио Драги;
  • глава правительства Японии Фумио Кисида;
  • генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг;
  • президент Польши Анджей Дуда;
  • президент Румынии Клаус Йоханнис;
  • глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

Пресс-служба Белого дома пока не публиковала официальный пресс-релиз по итогам видеосовещания Джо Байдена с участием европейских политиков и союзников по НАТО.

Журналист Стив Холланд, который освещает деятельность администрации президента США для агентства Reuters, сообщил, что переговоры завершились в 18:21 по киевскому времени.

Напомним, вечером 18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о наступательных действиях ВС РФ на Донецком и Слобожанском направлениях. По данным военного командования, российские военнослужащие пытаются установить контроль над рядом населенных пунктов на Востоке Украины.

Также Фокус в своей статье разбирался, почему на фоне эскалации полномасштабной войны американские политики не спешат с официальным визитом в Украину.