Гауляйтер Запоріжжя Балицький попросився в Крим, але йому відмовили, — Братчук

За словами одеського політика, колаборант побоюється за своє життя після вибуху у Мелітополі. Однак окупаційна влада півострова не схвалила ідею.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Псевдо-губернатор Запорізької області Євген Балицький попросив "перевести" його разом із заступниками до Криму. Про це у своєму Telegram-каналі пише голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За інформацією одеського політика, Балицький побоюється за свою безпеку та життя через партизанську діяльність у регіоні та після нещодавнього вибуху в Мелітополі.

"Він пояснив своє прохання тим, що "керувати" областю легко зможе звідти", — розповів Братчук.

Проте окупаційна влада півострова не схвалила ідею запорізького "колеги".

"Голова окупованого Криму Сергій Аксьонов не виявив гостинності і у проханні відмовив", — додав він.

Як уточнює Братчук, мелітопольські партизани вже ліквідували понад сто російських військових та місцевих колаборантів.

30 травня в центрі Мелітополя прогримів вибух. Це сталося поряд із багатоповерхівкою, де мешкає Балицький. Поранення отримали чоловік та дві жінки, серед них — племінниця колаборанта Євгенія Зайцева.

Після того, що сталося "мер" Мелітополя, Галина Данильченко попросила про "відставку", але її пригрозили здати українським спецслужбам.