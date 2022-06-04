Гауляйтер Запорожья Балицкий попросился в Крым, но ему отказали, — Братчук

По словам одесского политика, коллаборант опасается за свою жизнь после взрыва в Мелитополе. Однако оккупационные власти полуострова не одобрили идею.

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Псевдо-губернатор Запорожской области Евгений Балицкий попросил "перевести" его вместе с заместителями в Крым. Об этом в своем Telegram-канале пишет глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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По информации одесского политика, Балицкий опасается за свою безопасность и жизнь из-за партизанской деятельности в региона и после недавнего взрыва в Мелитополе.

"Он объяснил свою просьбу тем, что "руководить" областью легко сможет оттуда", — рассказал Братчук.

Однако оккупационные власти полуострова не одобрили идею запорожского "коллеги".

"Глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов не проявил гостеприимства и в просьбе отказал", — добавил он.

Как уточняет Братчук, мелитопольские партизаны уже ликвидировали более ста российских военных и местных коллаборантов.

30 мая в центре Мелитополя прогремел взрыв. Это случилось рядом с многоэтажкой, где живет Балицкий. Ранения получили мужчина и две женщины, в том числе племянница коллаборанта Евгения Зайцева.

После случившегося "мэр" Мелитополя Галина Данильченко попросила в "отставку", но ее пригрозили сдать украинским спецслужбам.