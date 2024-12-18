Наличные и продовольствие: NYT узнала, сколько Путин заплатил за оружие и солдат КНДР

Журналисты подчеркнули, что ни Россия, ни Северная Корея не раскрыли, как именно Москва платила КНДР, однако отметили, что экспорт оружия в РФ оживляет северокорейскую промышленность.

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Отправка войск на войну РФ против Украины приносит Северной Корее крайне необходимые деньги, дипломатические рычаги влияния и другие необходимые ресурсы. Об этом пишет The New York Times.

"Господин Ким (Ким Чен Ын, верховный руководитель КНДР. — прим. Ред,) получает от России продовольствие, нефть, наличные и современные системы вооружений на миллиарды долларов, которые помогут его режиму выдержать международные санкции и модернизировать свои обычные вооруженные силы", — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что Северная Корея заработала до 5,5 миллиардов долларов на сделках с Россией по поставкам вооружений. А еще КНДР может ежегодно получать до 572 миллионов долларов путем развертывания войск, что является огромной суммой по меркам этого государства, ведь ее официальный экспорт в прошлом году составил лишь 330 миллионов долларов.

Северная Корея, кроме 11 000 солдат, предоставила России оружие в 20 000 морских контейнеров, включая:

миллионы артиллерийских снарядов;

недавно разработанные баллистические ракеты;

реактивные системы залпового огня;

гаубицы дальнего радиуса действия.

"Активный экспорт оружия в Россию оживляет северокорейскую промышленность боеприпасов", — говорится в статье.

В то же время ни Россия, ни Северная Корея не раскрыли, как именно Москва платила КНДР.

Журналисты также отметили, что солдаты КНДР получают бесценный боевой опыт на поле боя, в том числе в использовании беспилотников, которые меняют современную войну.

"Война против Украины предоставляет Северной Корее первую возможность испытать свои новейшие баллистические ракеты KN-23 и KN-24 против западных систем противовоздушной обороны в реальном бою", — подчеркивается в статье.

Напомним, 16 декабря Владимир Зеленский сообщил, что РФ пытается скрыть потери среди бойцов КНДР и буквально сжигают им лица.

В этот же день появились первые видеоподтверждения участия солдат КНДР в боях за Курскую область.