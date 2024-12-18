Готівка та продовольство: NYT дізналась, скільки Путін заплатив за зброю та солдатів КНДР

Журналісти підкреслили, що ні Росія, ні Північна Корея не розкрили, як саме Москва платила КНДР, проте наголосили, що експорт зброї до РФ оживляє північнокорейську промисловість.

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Відправка військ на війну РФ проти України приносить Північній Кореї вкрай необхідні гроші, дипломатичні важелі впливу та інші необхідні ресурси. Про це пише The New York Times.

"Пан Кім (Кім Чен Ин, верховний керівник КНДР. — прим. Ред,) отримує від Росії продовольство, нафту, готівку і сучасні системи озброєнь на мільярди доларів, які допоможуть його режиму витримати міжнародні санкції і модернізувати свої звичайні збройні сили", — йдеться у матеріалі.

Журналісти уточнили, що Північна Корея заробила до 5,5 мільярдів доларів на угодах з Росією щодо постачання озброєнь. А ще КНДР може щорічно отримувати до 572 мільйонів доларів шляхом розгортання військ, що є величезною сумою за мірками цієї держави, адже її офіційний експорт минулого року склав лише 330 мільйонів доларів.

Натомість Північна Корея, окрім 11 000 солдатів, надала Росії зброю у 20 000 морських контейнерів, включаючи:

мільйони артилерійських снарядів;

нещодавно розроблені балістичні ракети;

реактивні системи залпового вогню;

гаубиці дальнього радіуса дії.

"Активний експорт зброї до Росії оживляє північнокорейську промисловість боєприпасів", — йдеться у статті.

Водночас ні Росія, ні Північна Корея не розкрили, як саме Москва платила КНДР.

Журналісти також наголосили, що солдати КНДР отримують безцінний бойовий досвід на полі бою, в тому числі у використанні безпілотників, які змінюють сучасну війну.

"Війна проти України надає Північній Кореї першу можливість випробувати свої новітні балістичні ракети KN-23 і KN-24 проти західних систем протиповітряної оборони в реальному бою", — підкреслено у статті.

Нагадаємо, 16 грудня Володимир Зеленський повідомив, що РФ намагається приховати втрати серед бійців КНДР та буквально спалюють їм обличчя.

У цей же день з'явилися перші відеопідтвердження участі солдатів КНДР у боях за Курську область.