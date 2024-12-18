Китайські джерела написали, що Путін відправив свого сина воювати: ЗМІ перевірили (фото)

У пості китайською мовою стверджувалося, що, як і голова КНР Мао Цзедун до нього, Володимир Путін відправив свого сина на війну.

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Численні пости в китайських соціальних мережах повідомили, що російський президент Володимир Путін дозволив своєму синові воювати в Україні. Про це пише Euronews.

У пості китайською мовою стверджувалося, що, як і голова Китаю Мао Цзедун до нього, Путін відправив свого сина на війну, і це нібито показує, що він дійсно захищає свою країну. Лідери ймовірних "країн-агресорів" тим часом просто ховають своїх дітей, згідно з твердженням у пості.

У прикріпленому відео показано, як Путін прикріплює медаль до сорочки молодого чоловіка у військовій формі, перш ніж потиснути йому руку. У соціальних мережах, таких як TikTok, Facebook і X, є багато інших постів, у яких робляться схожі заяви про те, що ймовірного сина Путіна відправляють на війну. Майже всі вони китайською мовою.

Але насправді єдина правда — це згадка про Мао, який справді дозволив своєму синові Мао Аньїну воювати в Корейській війні, де той загинув у бою внаслідок авіаудару 1950 року.

Пошук по кадру з відео показав фотографії Путіна поруч із військовим на тому самому заході, підписи до яких розкрили його особу. На одному фото російського видання "РИА Новости" чоловік поруч із Путіним названий старшим лейтенантом Степаном Бєловим.

Володимир Путін і старший лейтенант Степан Бєлов

Відео та фото показують, як Путін нагороджує його званням героя РФ на церемонії в грудні 2022 року. Кремль також розмістив відеозапис тієї ж події на своєму сайті. Різні новинні джерела і сайти стверджують, що Бєлов народився 1996 року в Жовтневому (Башкортостан).

EuroVerify не вдалося з'ясувати, чи є у нього якісь особисті зв'язки з Путіним, але немає жодних доказів того, що він його син. Сім'я Путіна значною мірою оповита таємницею, але раніше президент РФ підтвердив, що у нього дві дочки.

Катерина Тихонова і Марія Воронцова перебувають під санкціями США, Великої Британії та ЄС. У ЗМІ давно з'явилися повідомлення про те, що в Путіна є додаткові таємні діти від попередніх шлюбів і позашлюбних зв'язків, жодного з яких не було підтверджено.

Нагадаємо, що NYT дізналася, скільки Путін заплатив за зброю і солдатів КНДР.

Також повідомлялося, що Юрій Бойко після допиту в СБУ назвав Путіна "воєнним злочинцем" і закликав політиків до єдності.