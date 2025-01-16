Трамп завершит войну в Украине до 20 апреля 2025: ставки и прогнозы букмекеров

Еще два месяца назад 50% людей верили в способность Трампа завершить войну за три месяца, сейчас этот процент значительно ниже.

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Букмекеры значительно ухудшили прогноз относительно того, сможет ли новоизбранный президент США Дональд Трамп завершить войну в Украине за 90 дней после своей инаугурации. Об этом свидетельствуют данные на сайте платформы Polymarket, где принимают соответствующие ставки.

В ноябре, то есть сразу после избрания Трампа, 50% людей делали ставку на то, что ему удастся завершить российско-украинскую войну до 20 апреля.

Однако сейчас процент тех, кто верит в это резко упал до 29%.

Завершит ли Трамп войну в Украине за 90 дней Фото: Скриншот

Отметим, что во время избирательной кампании избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что прекратит войну в Украине за 24 часа и даже еще до вступления в президентские полномочия.

После выборов его риторика изменилась — теперь Трамп признает, что для этого нужно больше времени и усилий.

Напомним, 16 января издание Bloomberg обнародовало материал, в котором говорится о том, что команда Трампа готовит план нефтяных санкций против РФ, чтобы добиться соглашения по Украине.

Фокус также писал о том, что Трамп отказался от позиции завершить войну за 24 часа.