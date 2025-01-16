Трамп завершить війну в Україні до 20 квітня 2025: ставки та прогнози букмекерів

Ще два місяці тому 50% людей вірили у здатність Трампа завершити війну за три місяці, зараз цей відсоток значно нижчий.

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Букмекери значно погіршили прогноз щодо того, чи зможе новообраний президент США Дональд Трамп завершити війну в Україні за 90 днів після своєї інавгурації. Про це свідчать дані на сайті платформи Polymarket, де приймають відповідні ставки.

У листопаді, тобто одразу після обрання Трампа, 50% людей робили ставку на те, що йому вдасться завершити російсько-українську війну до 20 квітня.

Проте наразі відсоток тих, хто вірить у це різко впав до 29%.

Чи завершить Трамп війну в Україні за 90 днів Фото: Скриншот

Зазначимо, що під час виборчої кампанії обраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що припинить війну в Україні за 24 години і навіть ще до набуття президентських повноважень.

Після виборів його риторика змінилася — тепер Трамп визнає, що для цього потрібно більше часу та зусиль.

Нагадаємо, 16 січня видання Bloomberg оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що команда Трампа готує план нафтових санкцій проти РФ, щоб домогтися угоди щодо України.

Фокус також писав про те, що Трамп відмовився від позиції завершити війну за 24 години.