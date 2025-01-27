"Вперше почали воювати по-науці": у ЗСУ розповіли про зміну тактики ЗС РФ під Покровськом (відео)

Речник ОСГВ "Хортиця" говорить, що замість "штурмів у лоб" противник намагається охопити Покровськ з боків. На його думку, це може свідчити про скорочення людського ресурсу в ЗС РФ.

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Окупанти продовжують активний наступ на Покровському напрямку, однак замість типових для них прямих атак "у лоб" намагаються обійти Покровськ, охопити місто та змусити бійців Сил оборони України залишити його. Про нову тактику наступу РФ на Донбасі розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", майор Віктор Трегубов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Речник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов про зміну тактики росіян під Покровськом. На відео з 00:45.

Речник зауважив, що інтенсивність атак під Покровськом не зменшується: на цей напрямок припадає майже половина боєзіткнень на фронті. Росіяни намагаються малими групами оточити Покровськ із західного боку

"Тож боєзіткнень там дуже багато. Можливо, вони місцями не такі великі, як під час міських боїв, наприклад, у тому самому Торецьку, але це один із найактивніших напрямків", — пояснив Віктор Трегубов.

За його словами, ситуація під Покровськом свідчить про ймовірне зменшення людського ресурсу в ЗС РФ, бо окупанти не йдуть на місто "в лоб", попри будь-які втрати, як вони чинили з іншими містами до цього.

"Вони вперше почали воювати по-науці. Не просто лобовими хвилями, а з намаганнями охоплення, з намаганнями обійти велике місто та змусити українські сили з нього вийти. Саме це ми бачимо під Покровськом. Ми бачимо ситуацію, коли вони не просто намагаються чіплятися за саме місто і йти вулицями, руйнуючи його, а намагаються його обійти", — розповів представник ОСГВ "Хортиця".

Речник пояснив, що так ворог намагається відрізати траси, якими до Сил оборони надходить постачання, щоб змусити українські війська вийти з міста та уникнути міських боїв, які забрали в ЗС РФ багато людського ресурсу під час боїв у Торецьку та Часовому Яру.

"Саме те, що вони вперше почали воювати за підручником, а не просто ломитися, як стадо, свідчить про те, що в них нарешті з'явилися питання: "Якщо ми тут спалимо таку велику кількість людей, як ми будемо вести якийсь наступ далі?"" — зазначив Трегубов.

Ситуація на Покровському напрямку на мапі DeepState станом на 26 січня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 27 січня аналітики DeepState повідомляли про просування окупантів у районі 3 населених пунктів на Донеччині. Крім того, аналітики групи заявили, що росіяни вже перебувають у центрі Великої Новосілки, тоді як у Генеральному штабі ЗСУ офіційно цю інформацію не підтверджують.

26 січня речник 24-ої бригади Андрій Полухін розповів, що в боях за Часів Яр помітили "кадирівців" із російського підрозділу "Ахмат" і колишніх "вагнерівців".