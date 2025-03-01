Новая технология позволяет сбивать больше "Шахедов": ВзК "Центр" объяснили Фокусу, как именно

Боеприпасов мало и они стоят слишком дорого, но тренажеры виртуальной реальности позволяют оттачивать навыки даже с реальным оружием.

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Украинские военные учатся, чтобы эффективнее сбивать "Шахеды" и другие российские беспилотники благодаря новейшим технологиям виртуальной реальности. Подробности Фокусу на предприятии "Logics7 Украина" рассказал заместитель начальника управления подготовки воздушного командования "Центр" полковник Сергей Шульга, который отвечает за подготовку бойцов, выполняющих задачи по противовоздушной обороне.

Управление поставило своей приоритетной целью внедрение современных тренажеров для подготовки именно мобильных огневых групп, использующих крупнокалиберные пулеметы и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Ранее в рамках практической части бойцам на полигоне выделяли по 40 боеприпасов для стрельбы из пулемета по воздушной цели днем и столько же — ночью.

Мобильная огневая группа с пулеметом и ПЗРК Фото: Повітряне командування "Центр"

"Как показывает практика — это очень мало, значительно больше надо использовать. Противовоздушный бой — самый сложный бой вообще. Стрелять из пулемета сложновато даже по наземным целям и попадать на большом расстоянии, а по воздушным целям — еще труднее. Надо учитывать много факторов, которые влияют на эффективность стрельбы", — пояснил полковник.

ПЗРК стоят дорого, поэтому во время обучения военные обычно проходят только теоретическую подготовку. Затем наиболее умелым выдают комплексы, и свои первые пуски они делают уже в боевых условиях по настоящим целям. Естественно, что без практического опыта и отработанных навыков меткость будет невысокой.

Тренажеры с виртуальной реальностью позволяют полностью отработать все циклы стрельбы из ПЗРК таких, как Stinger, "Игла", Piorun и с нуля научить стрелка-зенитчика метко стрелять, независимо от типа оружия. Или хотя бы правильно действовать, чтобы иметь наивысшую вероятность уничтожения воздушной цели.

Тренажер Logics7 с виртуальной реальностью помогает освоить ПЗРК Фото: Logics7

Поэтому управление пытается ввести понятие "тренажерная подготовка" в частях, которые входят в состав командования "Центр". Современные мультимедийные тренажеры, которые производит компания Logic 7, позволяют в виртуальной реальности полностью воспроизвести тактическую ситуацию, натренировать личный состав. Можно менять условия: день, ночь, дождь, гроза, снег. Благодаря этому расчеты мобильно-огневых групп эффективнее уничтожают угрозы.

В управлении подготовки Воздушного командования "Центр" разработали тренировочную программу с использованием оборудования компании Logic 7 и подсчитали, что подготовка бойцов, которые уже выполняли боевую задачу, занимает три дня. Как отметил Сергей Шульга, навыки нужно постоянно поддерживать и хотя бы раз в месяц в течение трех дней выполнения боевых задач на огневых позициях.

"Подготовка и слаживание с нуля мобильной огневой группы, которая только пришла — это до пяти дней. А иногда надо и 10 дней, зависит от личных способностей людей", — добавил представитель командования.

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Тренажерная подготовка также позволяет определить, какие расчеты мобильных огневых групп наиболее эффективны, учитывая их результаты во время тренировок: сколько уничтожили целей, насколько метко стреляют, как взаимодействуют и тому подобное. В зависимости от этих показателей можно составлять рейтинг, и наиболее эффективные группы отправлять на защиту более важных объектов.

"Мы стараемся тренировать мобильные огневые группы в их постоянном составе, что эти тренажеры позволяют делать", — подчеркнул Сергей.

Как правило, такая группа состоит из трех-четырех человек: командира, наводчик, стрелок и водитель. Командир группы мониторит воздушную ситуацию, получая информацию о движении целей на определенных устройствах, например, данные от радаров. Наводчик пользуется прожектором или лазерной указкой, подсвечивая условный "Шахед". Стрелок ведет огонь из пулемета или ПЗРК, а водитель отвечает за автомобиль. Некоторые группы совмещают пулемет и ПЗРК.

Большим преимуществом тренажеров Logic 7 Сергей Шульга считает их мобильность. Один или несколько кейсов с необходимым оборудованием устанавливают непосредственно в воинских частях или на позициях, поэтому бойцам не нужно собираться в учебных центрах в большом количестве, ведь это создает определенные риски.

Военные тренируются сбивать "Шахеды" на тренажере Logics7 Фото: Фокус

"Инструктор берет оборудование, приезжает непосредственно на огневую позицию мобильно-огневой группы и делает им там или рост знаний их навыков, какие они, их уровень обученности и сразу же их там тренирует непосредственно в поле. Это — супер, это позволяет проводить постоянную тренировку, не отрывая их от выполнения боевых задач", — говорит полковник.

Еще один плюс — тренажеры с виртуальной реальностью можно развернуть на настоящем вооружении, например, установить специальный модуль на пулемет. После этого достаточно надеть VR-очки и запустить соответствующую программу на компьютере. Благодаря этому стрелки учатся лучше чувствовать именно свое оружие и свою машину, а затем работать в привычных условиях во время боя.

В феврале Командование "Центр" как раз запустило новый курс подготовки, в рамках которого тренировочная группа будет посещать различные мобильно-огневые расчеты. Кроме тренировки, инструкторы будут общаться с военными, узнавать о новых тактических приемах противника, контрсредствах против них, а затем распространять эти знания дальше.

"Мы хотим, чтобы такой тренажер был в каждой воинской части и каждая воинская часть, непосредственно, не отсылая в учебные центры, могла контролировать обученность и готовить свои расчеты мобильных огневых групп. Создать тренировочные группы, которые будут с тренажером ездить от одной огневой группы к другой, обучать и передавать опыт между расчетами", — поделился планами Сергей Шульга.

Ранее командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский заявил, что вскоре мобильные огневые группы смогут сбивать "Шахеды" и самолеты лазерным оружием. По его словам, уже создана система, которая прожигает металл на высоте более 2 км.