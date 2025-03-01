Нова технологія дозволяє збивати більше "Шахедів": у ПВК "Центр" пояснили Фокусу, як саме

Боєприпасів мало і вони коштують надто дорого, але тренажери віртуальної реальності дозволяють відточувати навички навіть з реальною зброєю.

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Українські військові навчаються, щоб ефективніше збивати "Шахеди" та інші російські безпілотники завдяки новітнім технологіям віртуальної реальності. Подробиці Фокусу на підприємстві "Logics7 Україна" розповів заступник начальника управління підготовки повітряного командування "Центр" полковник Сергій Шульга, який відповідає за підготовку бійців, що виконують завдання з протиповітряної оборони.

Управління поставило своєю пріоритетною метою впровадження сучасних тренажерів для підготовки саме мобільних вогневих груп, які використовують великокаліберні кулемети та переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК). Раніше у межах практичної частини бійцям на полігоні виділяли по 40 боєприпасів для стрільби з кулемета по повітряній цілі вдень і стільки ж – вночі.

Мобільна вогнева група з кулеметом та ПЗРК Фото: Повітряне командування "Центр"

"Як показує практика – це дуже мало, значно більше треба використовувати. Протиповітряний бій – найскладніший бій взагалі. Стріляти з кулемета складнувато навіть по наземних цілях і влучати на великій відстані, а по повітряних цілях – ще важче. Треба враховувати багато чинників, які впливають на ефективність стрільби", – пояснив полковник.

ПЗРК коштують дорого, тому під час навчання військові зазвичай проходять лише теоретичну підготовку. Потім найбільш вправним видають комплекси, і свої перші пуски вони роблять вже у бойових умовах по справжніх цілях. Звісно, що без практичного досвіду і відпрацьованих навичок влучність буде невисокою.

Тренажери з віртуальною реальністю дозволяють повністю відпрацювати всі цикли стрільби з ПЗРК таких, як Stinger, "Ігла", Piorun і з нуля навчити стрільця-зенітника влучно стріляти, незалежно від типу зброї. Або хоча б правильно діяти, щоб мати найвищу імовірність знищення повітряної цілі.

Тренажер Logics7 із віртуальною реальністю допомагає освоїти ПЗРК Фото: Logics7

Тому управління намагається ввести поняття "тренажерна підготовка" у частинах, які входять до складу командування "Центр". Сучасні мультимедійні тренажери, які виробляє компанія Logic 7, дозволяють у віртуальній реальності повністю відтворити тактичну ситуацію, натренувати особовий склад. Можна змінювати умови: день, ніч, дощ, гроза, сніг. Завдяки цьому розрахунки мобільно-вогневих груп ефективніше знищують загрози.

В управлінні підготовки Повітряного командування "Центр" розробили тренувальну програму із використанням обладнання компанії Logic 7 і підрахували, що підготовка бійців, які вже виконували бойове завдання, займає три дні. Як зазначив Сергій Шульга, навички потрібно постійно підтримувати і хоча б раз на місяць протягом трьох днів виконання бойових завдань на вогневих позиціях.

"Підготовка і злагодження з нуля мобільної вогневої групи, яка тільки прийшла – це до п'яти днів. А інколи треба і 10 днів, залежить від особистих здібностей людей", – додав представник командування.

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Тренажерна підготовка також дозволяє вирахувати, які розрахунки мобільних вогневих груп найбільш ефективні, враховуючи їх результати під час тренувань: скільки знищили цілей, наскільки влучно стріляють, як взаємодіють тощо. Залежно від цих показників можна складати рейтинг, і найбільш ефективні групи відправляти на захист важливіших об’єктів.

"Ми стараємося тренувати мобільні вогневі групи в їхньому постійному складі, що ці тренажери дозволяють робити", – підкреслив Сергій.

Як правило, така група складається з трьох-чотирьох осіб: командира, навідник, стрілець і водій. Командир групи моніторить повітряну ситуацію, отримуючи інформацію про рух цілей на певних пристроях, наприклад, дані від радарів. Навідник користується прожектором або лазерною указкою, підсвічуючи умовний "Шахед". Стрілець веде вогонь з кулемета або ПЗРК, а водій відповідає за автомобіль. Деякі групи поєднують кулемет і ПЗРК.

Великою перевагою тренажерів Logic 7 Сергій Шульга вважає їх мобільність. Один або кілька кейсів з необхідним обладнанням встановлюють безпосередньо у військових частинах або на позиціях, тому бійцям не потрібно збиратися у навчальних центрах у великій кількості, адже це створює певні ризики.

Військові тренуються збивати "Шахеди" на тренажері Logics7 Фото: Фокус

"Інструктор бере обладнання, приїжджає безпосередньо на вогневу позицію мобільно-вогневої групи і робить їм там або зріст знань їхніх навичок, які вони, їх рівень навченості і зразу ж їх там тренує безпосередньо в полі. Це — супер, це дозволяє проводити постійне тренування, не відриваючи їх від виконання бойових завдань", – каже полковник.

Ще один плюс – тренажери з віртуальною реальністю можна розгорнути на справжньому озброєнні, наприклад, встановити спеціальний модуль на кулемет. Після цього достатньо одягнути VR-окуляри і запустити відповідну програму на комп’ютері. Завдяки цьому стрільці вчаться краще відчувати саме свою зброю і свою машину, а потім працювати у звичних умовах під час бою.

У лютому Командування "Центр" якраз запустило новий курс підготовки, у межах якого тренувальна група відвідуватиме різні мобільно-вогневі розрахунки. Крім тренування, інструктори будуть спілкуватися з військовими, дізнаватися про нові тактичні прийоми противника, контрзасоби проти них, а потім розповсюджувати ці знання далі.

"Ми бажаємо, щоб такий тренажер був у кожній військовій частині і кожна військова частина, безпосередньо, не відсилаючи в навчальні центри, могла контролювати навченість і готувати свої розрахунки мобільних вогневих груп. Створити тренувальні групи, які будуть із тренажером їздити від однієї вогневої групи до іншої, навчати і передавати досвід між розрахунками", – поділився планами Сергій Шульга.

Раніше командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський заявив, що невдовзі мобільні вогневі групи зможуть збивати "Шахеди" і літаки лазерною зброєю. За його словами, вже створена система, яка пропалює метал на висоті понад 2 км.