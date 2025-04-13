"Давай я пойду первый": Третья штурмовая показала, как 7 родных братьев служат в одной бригаде (видео)

В рядах Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины служат семеро родных братьев, самому старшему из которых 35 лет.

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Соответствующее видео обнародовано на YouTube-канале Третьей штурмовой.

У матери украинских военнослужащих всего 11 детей — восемь сыновей и три дочери.

Старший брат с позывным "Старый" рассказал, как встретил начало полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"24 февраля брат набрал и говорит: "Ты видел вертолет?". Я говорю: "Ну да, наши". Он говорит: "Какие наши?! На Гостомель русские пи**уют!", — сказал "Старый".

По словам другого брата с позывным "Мойша", в первые часы российского вторжения в семейной группе в одном из мессенджеров началась переписка, в которой братья один за другим написали, что идут защищать Украину вслед за "Сирко" (еще один из братьев).

"Сирко" также рассказал, что на службе братья не учитывают родственные связи и не делают друг другу преференций, а свободное от работы время могут проводить в семейном кругу.

Братья также рассказали о совместной операции на Запорожском направлении — штурме двух посадок.

"Говорю: "Давай я пойду первый. Я более опытный". Мы все позади. Я немножко на оттяжке, потому что я был с пулеметом, и шли и ждали, ждали, ждали. Мы дошли до определенного промежутка, когда дальше идти не позволял рельеф, потому что мы уже были как на ладони. Тогда было принято решение там закрепиться", — рассказал "Старый".

Младшего брата оставили прикрывать тыл, чтобы он "не потерял очки в посадках".

"Это был первый самостоятельный боевой опыт, когда ты должен был выкопать себе позицию, держать сектора. Здесь один брат, здесь другой брат роет себе окопы", — отметил "Мойша".

Также братья воевали под Бахмутом за подходы к селу Андреевка.

Мать военнослужащих Третьей штурмовой не до конца знает, кто и в каком именно подразделении из ее сыновей служит. Ребята говорят матери, что все занимают "тыловые" должности.

Напомним, 10 апреля Третья штурмовая показала новое видео в стиле фильмов-катастроф.

8 апреля пресс-служба Третьей штурмовой сообщила, что ее бойцы уничтожили полбатальона РФ на Луганщине за день.