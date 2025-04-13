"Давай я піду перший": Третя штурмова показала, як 7 рідних братів служать в одній бригаді (відео)

У лавах Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України служать семеро рідних братів, найстаршому з яких 35 років.

Related video

Відповідне відео оприлюднене на YouTube-каналі Третьої штурмової.

У матері українських військовослужбовців загалом 11 дітей — восьмеро синів та три доньки.

Найстарший брат з позивним "Старий" розповів, як зустрів початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"24 лютого брат набрав і каже: "Ти бачив вертоліт?". Я кажу: "Ну так, наші". Він каже: "Які наші?! На Гостомель рускіє пи**ують!", — сказав "Старий".

За словами іншого брата з позивним "Мойша", у перші години російського вторгнення у родинній групі в одному з месенджерів почалось листування, в якому брати один за одним написали, що йдуть захищати Україну услід за "Сірком" (ще один з братів).

"Сірко" також розповів, що на службі брати не зважають на родинні зв'язки та не роблять одне одному преференцій, а вільний від роботи час можуть проводити у родинному колі.

Брати також розповіли про спільну операцію на Запорізькому напрямку — штурм двох посадок.

"Кажу: "Давай я піду перший. Я більш досвідчений". Ми всі позаду. Я трошки на відтяжці, бо я був з кулеметом, і йшли та чекали, чекали, чекали. Ми дійшли до певного проміжку, коли далі йти не дозволяв рельєф, бо ми вже були як на долоні. Тоді було ухвалено рішення там закріпитись", — розповів "Старий".

Молодшого брата залишили прикривати тил, щоб він "не загубив окуляри у посадках".

"Це був перший самостійний бойовий досвід, коли ти повинен був викопати собі позицію, тримати сектори. Тут один брат, тут інший брат риє собі окопи", — зазначив "Мойша".

Також брати воювали під Бахмутом за підходи до села Андріївка.

Мати військовослужбовців Третьої штурмової не до кінця знає, хто та у якому саме підрозділі з її синів служить. Хлопці говорять матері, що всі обіймають "тилові" посади.

Нагадаємо, 10 квітня Третя штурмова показала нове відео в стилі фільмів-катастроф.

8 квітня пресслужба Третьої штурмової повідомила, що її бійці знищили пів батальйону РФ на Луганщині за день.