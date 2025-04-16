Угроза с приграничья: РФ активизировала атаки на Сумщине и Харьковщине, — спикер ГПСУ

Россияне наращивают военное присутствие вблизи украинских границ, концентрируя основные силы в районах Курской области, кроме того, накопление войск замечено в направлениях Волчанска и Липцев на Харьковщине.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает "Укринформ".

По его словам, именно на этих участках наблюдается наибольшее сосредоточение сил противника. В районе Курской области российские подразделения продолжают подтягивать ресурсы, которые используют малые штурмовые группы для попыток прорыва границы. Подобная активность фиксируется и в направлениях Волчанска и Липцев, где враг сохраняет значительное количество войск для ведения боевых действий.

В районах Липцов и Волчанска противник продолжает активные боевые действия, пытаясь расширить зону столкновений. Особенно это касается направления Волчанска, где оккупанты ведут атаки на позиции украинских военных, в том числе пограничников. Однако поставленных задач российские силы пока достичь не смогли.

В общем, с начала наступательных действий РФ в районах Липцы и Волчанска в прошлом году, вражеская активность на этих направлениях не прекращалась и только возросла в последнее время.

Демченко отметил, что общая активность армии РФ в приграничных районах Сумщины и Харьковщины существенно возросла. С начала года количество вражеских обстрелов возросло, преимущественно по Сумской и Харьковской областях, в меньшей степени — по Черниговщине. При этом российские войска начали активнее использовать беспилотники для сброса взрывчатки, а также FPV-дроны и дроны на оптоволокне. В прошлом году основной угрозой была артиллерия, а сейчас — авиаудары, в частности управляемыми бомбами по Сумской области.

Также он рассказал, что штурмовые группы врага постоянно пытаются прорваться на территорию Украины через Сумскую область, однако ежедневно несут потери. ВСУ активно уничтожают их артиллерией и дронами. В то же время Россия избегает применения бронетехники на этих участках — использует квадроциклы, пытаясь быстро проникать вглубь территории Украины, однако и эти попытки терпят поражение.

Относительно Сумского направления, Демченко подчеркнул: РФ удерживает там войска, ранее участвовавшие в действиях на территории Курской области. Вероятно, эти силы впоследствии могут быть задействованы для попыток дальнейших прорывов границы.

Напомним, что 14 апреля на Харьковском направлении, вблизи Волчанска, российские войска предприняли попытку прорыва украинской обороны, привлекая для этого 11 единиц техники. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Также на Волчанском направлении украинским защитникам доставляют посылки и письма от близких с помощью дронов-бомбардировщиков типа "Вампир", рассказали в ГПСУ.