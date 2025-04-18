HIMARS проти "Урагану": бійці ЗСУ знищили в дуелі російську РСЗВ (відео)

Сили оборони України успішно застосували американську реактивну систему залпового вогню M142 HIMARS для ураження російської РСЗВ БМ-27 "Ураган". Ціль було виявлено завдяки розвідувальному безпілотнику бригади "Чорний ліс".

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Російська 220-мм реактивна установка стояла біля дороги, мала повний боєкомплект і перебувала під наглядом українського дрона, який передав координати артилеристам і скоригував вогонь.

Для знищення цілі було застосовано один високоточний снаряд GMLRS, випущений з установки HIMARS. Хоча ракета впала на кілька метрів далі від самої установки, уламки викликали загоряння боєкомплекту, що призвело до повного знищення системи.

Переваги HIMARS

Військові експерти зазначають, що американська система HIMARS відрізняється від радянських РСЗВ "Град" і "Ураган" насамперед точністю. Тоді як російські установки використовують некеровані реактивні снаряди, що створюють ефект плоского ураження, HIMARS оснащений високоточними боєприпасами з GPS-наведенням, такими як GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System). Це дає змогу уражати цілі з мінімальним відхиленням і без необхідності масованого залпу.

Крім того, HIMARS виграє в мобільності, швидкості перезаряджання і дальності дії. Така технологічна точність дає змогу ефективно знищувати як стаціонарні, так і рухомі цілі, мінімізуючи витрати боєприпасів і час на проведення вогневого завдання.

Нагадаємо, за даними американських джерел, у найближчому майбутньому планується подальший розвиток системи HIMARS. Компанія Anduril Industries на замовлення армії США розробить новий твердопаливний ракетний двигун діаметром 4,75 дюйма (120,65 мм) для високоточної реактивної артилерії. Це відкриє шлях до створення нового покоління керованих ракет зменшеного калібру, що дасть змогу збільшити номенклатуру боєприпасів і розширити тактичні можливості системи на полі бою.